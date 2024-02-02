logo

BTC/USD

43120.42

ETH/USD

2314.13

LTC/USD

67.83

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удар по аэродрому Бельбек: ликвидирован высокопоставленный российский военный
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар по аэродрому Бельбек: ликвидирован высокопоставленный российский военный

Уничтожен командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко

сегодня, 11:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", во время удара по военному аэродрому "Бельбек" в оккупированном Севыастополе ликвидирован российский генерал, сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на российские паблики.

Удар по аэродрому Бельбек: ликвидирован высокопоставленный российский военный

Удар по аэродрому Бельбек. Фото из открытых источников

Российские информационные источники сообщают, что в результате удара ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Сообщается, что две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.

Также отмечается, что ВСУ запустили крылатые ракеты по неожиданным для россиян маршрутам: большинство из них прошли над водной поверхностью Черного моря.

Отметим, в Силах обороны юга прокомментировали вчерашнюю серию взрывов в Крыму, в частности Бельбеке.

"Собственно, оккупанты и сами признали, что 5 ракет нашли убежище на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло. И признали, в том числе, и свою несостоятельность вовремя рассредоточить летный состав. В частности, самолеты, которые были повреждены в самом Бельбеке. Ну, и подтверждение командующего Воздушных сил, что Крым — это Украина и мы возвращаем свое", — отметила Наталия Гуменюк. 

По ее данным, на территории временно оккупированного Крыма базируется преимущественно тактическая авиация россиян. Это различные модификации, которые собственно взлетают и терроризируют, и акваторию Азовского и Черного моря, это направления, по которым враг время от времени устраивает нам так называемые точечные ракетные атаки, и вылетает для сбора информации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Віт

сегодня, 12:23

Командир ескадрильї - підполковнича посада.


Новости

Все новости