Удар по аэродрому Бельбек: ликвидирован высокопоставленный российский военный

Как передает портал "Комментарии", во время удара по военному аэродрому "Бельбек" в оккупированном Севыастополе ликвидирован российский генерал, сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на российские паблики.

Удар по аэродрому Бельбек. Фото из открытых источников

Российские информационные источники сообщают, что в результате удара ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Сообщается, что две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.

Также отмечается, что ВСУ запустили крылатые ракеты по неожиданным для россиян маршрутам: большинство из них прошли над водной поверхностью Черного моря.

Отметим, в Силах обороны юга прокомментировали вчерашнюю серию взрывов в Крыму, в частности Бельбеке.

"Собственно, оккупанты и сами признали, что 5 ракет нашли убежище на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло. И признали, в том числе, и свою несостоятельность вовремя рассредоточить летный состав. В частности, самолеты, которые были повреждены в самом Бельбеке. Ну, и подтверждение командующего Воздушных сил, что Крым — это Украина и мы возвращаем свое", — отметила Наталия Гуменюк.

По ее данным, на территории временно оккупированного Крыма базируется преимущественно тактическая авиация россиян. Это различные модификации, которые собственно взлетают и терроризируют, и акваторию Азовского и Черного моря, это направления, по которым враг время от времени устраивает нам так называемые точечные ракетные атаки, и вылетает для сбора информации.



