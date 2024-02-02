Удар по аэродрому Бельбек: ликвидирован высокопоставленный российский военный

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", во время удара по военному аэродрому "Бельбек" в оккупированном Севыастополе ликвидирован российский генерал, сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на российские паблики.
Удар по аэродрому Бельбек. Фото из открытых источников
Российские информационные источники сообщают, что в результате удара ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.
Сообщается, что две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.
Также отмечается, что ВСУ запустили крылатые ракеты по неожиданным для россиян маршрутам: большинство из них прошли над водной поверхностью Черного моря.
Отметим, в Силах обороны юга прокомментировали вчерашнюю серию взрывов в Крыму, в частности Бельбеке.
По ее данным, на территории временно оккупированного Крыма базируется преимущественно тактическая авиация россиян. Это различные модификации, которые собственно взлетают и терроризируют, и акваторию Азовского и Черного моря, это направления, по которым враг время от времени устраивает нам так называемые точечные ракетные атаки, и вылетает для сбора информации.
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