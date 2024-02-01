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Атака на Бельбек: в ВСУ рассказали, как россияне сами подставляются

Россияне системами ПВО сами обозначают объекты в Крыму, которые достойны внимания украинской стороне

сегодня, 10:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Силах обороны юга прокомментировали вчерашнюю серию взрывов в Крыму, в частности Бельбеке. Как передает портал "Комментарии", начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона рассказала, что россияне и сами уже информировали о последствиях попадания украинских ракет.

Атака на Бельбек: в ВСУ рассказали, как россияне сами подставляются

Атака на Бельбек. Фото из открытых источников

"Собственно, оккупанты и сами признали, что 5 ракет нашли убежище на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло. И признали, в том числе, и свою несостоятельность вовремя рассредоточить летный состав. В частности, самолеты, которые были повреждены в самом Бельбеке. Ну, и подтверждение командующего Воздушных сил, что Крым — это Украина и мы возвращаем свое", — отметила она.

По ее данным, на территории временно оккупированного Крыма базируется преимущественно тактическая авиация россиян. Это различные модификации, которые собственно взлетают и терроризируют, и акваторию Азовского и Черного моря, это направления, по которым враг время от времени устраивает нам так называемые точечные ракетные атаки, и вылетает для сбора информации.

Относительно того, насколько много систем противовоздушной защиты РФ установила на территории украинского полуострова, Гуменюк подчеркнула, что "сколько бы систем ПВО россияне не стянули в Крым, каждую найдем и с каждой поработаем индивидуально". Она добавила, что россияне своими системами ПВО сами подсказывают, куда стоит попасть украинским силам.

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