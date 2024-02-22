Удар HIMARS по скоплению РФ на полигоне под Крынками: появилась реакция ВСУ

В сети появилась информация об очередном ударе по скоплению российских оккупантов на полигоне на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом первыми сообщили украинские телеграмм-каналы, которые освещают войну. Было ликвидировано по меньшей мере до 60 оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Удар HIMARS по скоплению РФ на полигоне под Крынками. Фото из открытых источников

Спикер отметила, работа была проведена очень результативно.

"Собственно по видео было видно, что происходила как раз тренировка штурмовых групп. Они пытались отработать слаженность своих действий. Мы сладили все", — сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские воины используют все имеющееся у них оружие и мощность, "поэтому не раскрываем для врага всех наших запасов — пусть понимают, что достанем везде".

"По меньшей мере до 60 захватчиков точно уже не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем", — подчеркнула глава пресс-центра.

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Также издание "Комментарии" сообщало — ко второй годовщине широкомасштабного российского вторжения в Украину наша страна подходит в крайне сложной ситуации. На фронте из-за снижения поддержки со стороны партнеров, прежде всего – США, не хватает боеприпасов и вооружений. Не хватает и живой силы. Эксперты специально для портала "Комментарии" сделали главные выводы из российско-украинской войны на данный момент – и поделились прогнозами.



