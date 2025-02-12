Удар баллистикой по Киеву: стало известно, кто погиб от российской ракеты

Во время ракетного удара по Киеву 12 февраля погиб сотрудник бизнес-центра Forum Kinetic в Оболонском районе Киева. Сам бизнес-центр пострадал во время ночной ракетной атаки, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на совладельца центра Владимира Школьника.

В результате удара по Киеву погиб сотрудник бизнес-центра Forum Kinetic. Фото: Нацполиция Украины

"Прилет в один из наших бизнес-центров. Погиб наш сотрудник, и это непоправимо", — написал Школьник.

БЦ Forum Kinetic входит в группу Forum. Сеть включает киевские БЦ City Garden, Park Tower, Victoria Park (все — класс "В+"), Lagerhouse, Kinetic, B7, Terminal, Satellite, Park Plaza, Business City, West Side (все — класс "В").

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе есть один погибший человек и еще четверо пострадавших, среди которых девятилетняя девочка. В местных пабликах сообщали, что погибший, вероятно, шел на работу, но не уточняли место его работы.

В столице обломками разрушены два офисных здания, в одном из них возник пожар, сообщили в ГСЧС. Также пожары загорелись в Святошинском и Голосеевском районах. Всего на местах происшествия работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 12 февраля 2025 года (с 19:00 11 февраля) враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской области и один — из ВОТ Крыма.

Также враг атаковал 123 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской. 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Еще одна, седьмая баллистика, вечером 11 февраля не была сбита над Кривым Рогом Днепропетровской области. Это следует из заявления главы КГВА Германа Ткаченко — по его словам, над столицей все шесть баллистических ракет удалось сбить.