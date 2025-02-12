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Игнат раскрыл, что происходило над Киевом во время удара РФ

Все шесть ракет РФ были сбиты

сегодня, 14:05
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Николай Лисицын

Во время ночной атаки по Киеву 12 февраля российские оккупанты запустили шесть баллистических ракет, но киевляне слышали гораздо больше взрывов, чем шесть. Почему так случилось, в комментарии NV рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подтвердил, что все шесть ракет РФ были сбиты.

Игнат раскрыл, что происходило над Киевом во время удара РФ

Игнат пояснил, что взрываются в воздухе не только сбитые "Искандеры" - их обломки при падении на землю тоже. Фото: Украинский Медиа-центр

"Когда сбитая ракета падает на землю, это уже взрыв. Перед этим идет выход зенитных ракет, тоже идет характерный взрыв, как хлопок. Затем подрыв в воздухе в результате попадания. Соответственно, может в воздухе разорваться и вражеская баллистическая ракета. Потом это падает вниз в виде фрагментов — тоже может быть взрыв на земле", — сказал представитель ВС ВСУ.

К тому же, как отметил Игнат, для сбивания баллистической ракеты может быть применена не одна, а две зенитные управляемые ракеты.

Что касается запуска по Украине в эту ночь более сотни беспилотников, то такая атака, по словам офицера, ничем не отличалась от многих предыдущих.

"Обычно их запускают 50 на 50, то есть половина ударных БпЛА типа Shahed, а половина имитаторов. Они запускают их для осложнения воздушной обстановки как ложные цели: сразу мы не знаем наверняка, это боевой дрон или имитатор. Уже в результате боевой работы это становится понятно. Обычно те дроны-имитаторы просто падают на землю без последствий", — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Украине нужно больше средств ПВО и ракет для лучшего прикрытия мирных городов и объектов инфраструктуры, которые враг атакует ежедневно.

По данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 12 февраля 2025 года (с 19:00 11 февраля) враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской области и один — из ВОТ Крыма.

Также враг атаковал 123 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской. 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Еще одна, седьмая баллистика, вечером 11 февраля не была сбита над Кривым Рогом Днепропетровской области. Это следует из заявления главы КГВА Германа Ткаченко — по его словам, над столицей все шесть баллистических ракет удалось сбить. 



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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/ataka-na-kiev-12-fevralya-ignat-rasskazal-podrobnosti-vrazheskogo-udara-50489338.html
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