Удалось ли Зеленскому выйти из кризиса после назначения Драпатого: что происходит

Когда в стране из всех институтов существуют только царь и народ, такая система не называется демократией. Она называется монархией. И монархи существуют ровно, пока в толпе кто-то не крикнет, что король голый. Вопрос лишь в том, что будет дальше: придет ли новый король или все же установится демократия. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Политик отметил, что увольнение сначала Федорова, а затем и Сырского оставляет множество вопросов. До сих пор так и непонятно, за что уволили Федорова, если он был так силен и талантлив. Этого не объяснили ни президент, ни парламентское большинство.

"Так же я не понял, за что уволили Сырского, если президент, Федоров и новоназначенный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Драпатый поблагодарили его и отметили его большие достижения на этом посту. Федоров единственный, кто высказал претензии к Сырскому, но не он его снимал. Какова причинно-следственная связь между этими решениями? Что действительно происходит?", – задается вопросом нардеп.

По его словам, именно для этого в демократических странах существует парламент: чтобы участвовать в выработке государственных решений, контролировать власть и обеспечивать открытую политическую дискуссию. Президент должен взаимодействовать с парламентом, а парламент выполнять свою конституционную роль.

Княжицкий отмечает, когда парламент выпадает из этого процесса, когда полноценно не функционируют независимые медиа из-за ограничения информационного пространства по телемарафону, а те, кто пытается честно работать в интернете, часто не имеют полноценного доступа к информации, общество перестает быть полноценным субъектом политического процесса. Оно все чаще становится объектом, который используется для достижения тех или иных, пока неясных политических целей. В этом и состоит главная проблема, а во время войны мы не можем позволить себе, чтобы демократические институты теряли свою роль, а общество становилось только инструментом в чужой политической игре.

Также издание "Комментарии" сообщало – Драпатий сделал первое заявление после назначения: пообещал изменить.



