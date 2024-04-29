Удалось ли ВСУ стабилизировали ситуацию в районе Часового Яра: подробности

Украинским защитникам удалось стабилизировали ситуацию в районе Часового Яра на Бахмутском направлении в Донецкой области. Но это не значит, что в любой момент ситуация не может обостриться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

ВСУ. Фото из открытых источников

Эксперт сообщил, что российские оккупанты пытаются использовать любую возможность, чтобы продвинуться в Часов Яр "в лоб, с флангов, но ситуация там более-менее стабилизировалась".

"Противник перегруппировывается, подтягивает новые силы, постоянно обстреливает город из авиации. Штурмовые группы РФ пробуют где-то насыщаться пехотой в районах, продвигаться. То есть такая динамика происходит постоянно. Но бойцы, которые держат Часов Яр и новые бригады, которые туда прибыли, стабилизировали ситуацию", — отметил Погорелый.

По данным аналитика, по состоянию на сейчас в этом районе происходит только динамика попыток прощупывания. Вражеские войска пробуют где можно наступать, пытаются прощупать, где в обороне ВСУ слабые или уязвимые места. При этом россияне не прекращают на это направление перебрасывать резервы. Поэтому, подчеркивает эксперт, в любой момент ситуация может измениться, потому что противник непредсказуем как в применении своих сил, так и в продвижении.

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