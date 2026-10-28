Президент Сербии Александар Вучич охарактеризовал Владимира Путина и Владимира Зеленского разными словами, объяснив свое отношение к украинскому лидеру. Ответы прозвучали в интервью россияне Ксении Собчак, предложившей политику описать известных мировых лидеров одним словом.

Александр Вучич. Фото из открытых источников

Александар Вучич сразу ответил на вопрос Собчак, когда та спросила его о Владимире Путине. Сербский политик назвал российского диктатора "сильным".

Когда Собчак спросила о Владимире Зеленском, Вучич взял паузу на размышления, а затем охарактеризовал президента Украины одним словом — "Умный".

Политик объяснил, что Зеленский стремится к вступлению Украины в Европейский Союз и последовательно отстаивает этот курс. По словам Вучича, во время общения они обсуждали, в частности давление на прокуратуру и верховенство права, и в некоторых вопросах их взгляды совпадали.

"Я не думаю, что он глуп и не знает, что делает. Я думаю, знает. Но он ожидал большей поддержки", – заявил Вучич.

Других политических деятелей сербский лидер также охарактеризовал коротко. Бывшего президента России Дмитрия Медведева он назвал "верным", а главу Китая Си Цзиньпина – преданным и ответственным.

Разговор с Собчаком состоялся накануне выборов в Сербии. Учитель долгое время поддерживал контакты с Кремлем и оставался одним из партнеров Путина в Европе, в то же время декларируя стремление Сербии к европейской интеграции. Однако 25 октября 2026 года на досрочных парламентских выборах в Сербии победил оппозиционный "Студенческий список", а Вучич признал поражение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл тайные предложения США по окончании войны.