Президент Сербії Александар Вучич охарактеризував Володимира Путіна та Володимира Зеленського різними словами, пояснивши своє ставлення до українського лідера. Відповіді пролунали в інтерв’ю росіянці Ксенії Собчак, яка запропонувала політику описати відомих світових лідерів одним словом.

Александар Вучич. Фото з відкритих джерел

Александар Вучич одразу відповів на питання Собчак, коли та запитала його про Володимира Путіна. Сербський політик назвав російського диктатора "сильним".

Коли ж Собчак запитала про Володимира Зеленського, Вучич узяв паузу на роздуми, а потім охарактеризував президента України одним словом – "Розумний".

Політик пояснив, що Зеленський прагне вступу України до Європейського Союзу та послідовно відстоює цей курс. За словами Вучича, під час спілкування вони обговорювали, зокрема, тиск на прокуратуру та верховенство права, і в деяких питаннях їхні погляди збігалися.

"Я не думаю, що він дурний і не знає, що робить. Я думаю, знає. Але він очікував більшої підтримки", — заявив Вучич.

Інших політичних діячів сербський лідер також охарактеризував коротко. Колишнього президента Росії Дмитра Медведєва він назвав "вірним", а голову Китаю Сі Цзіньпіна — відданим та відповідальним.

Розмова із Собчак відбулася напередодні виборів у Сербії. Вучич тривалий час підтримував контакти з Кремлем і залишався одним із партнерів Путіна в Європі, водночас декларуючи прагнення Сербії до європейської інтеграції. Однак 25 жовтня 2026 року на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобув опозиційний "Студентський список", а Вучич визнав поразку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив таємні пропозиції США для закінчення війни.