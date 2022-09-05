Ученые смоделировали новый прогноз перемещения радиации, если на ЗАЭС произойдет авария

Если бы на Запорожской АЭС произошла авария, загрязнение радиацией распространилось бы на юг Украины и достигло нескольких европейских стран. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на исследования Укргидрометцентра.

Запорожская АЭС (фото из открытых источников)

Исследования составили при условии, что условная авария на ядерном объекте началась 4 сентября в 17.33. Следовательно, воздушные массы бы транспортировали выбросы радиации на юг через Запорожскую, Херсонскую области, через Крым. А дальше облако с радиоактивными примесями прошло бы через Турцию, Грецию, Болгарию, Молдову, Румынию.

В сообщении украинские ученые отмечают, что такое передвижение радиации было зафиксировано только в первые пятнадцать часов после условной аварии.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не поможет выбить россиян. В вечернем обращении 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский уделил немало внимания визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул не только его важность, но и выдвинул ряд претензий (речь идет о недопуске журналистов украинских и иноСМИ, а также о том, что в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам визита не прозвучал призыв демилитаризировать территорию станции). В аналогичном ключе высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что через два часа смотра ЗАЭС можно было послушать только сказки "Росатома". Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков объясняет, что международные организации чрезмерно аккуратны в формулировках и их выводы часто максимально расплывчаты. Это, считает он, допустимо в мирное время, но не во время войны.

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