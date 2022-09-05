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Ученые смоделировали новый прогноз перемещения радиации, если на ЗАЭС произойдет авария

В случае аварии на Запорожской АЭС, радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины и нескольких стран ЕС

сегодня, 21:19
Автор:

Лиля Воробьева
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Если бы на Запорожской АЭС произошла авария, загрязнение радиацией распространилось бы на юг Украины и достигло нескольких европейских стран. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на исследования Укргидрометцентра.

Ученые смоделировали новый прогноз перемещения радиации, если на ЗАЭС произойдет авария

Запорожская АЭС (фото из открытых источников)

Исследования составили при условии, что условная авария на ядерном объекте началась 4 сентября в 17.33. Следовательно, воздушные массы бы транспортировали выбросы радиации на юг через Запорожскую, Херсонскую области, через Крым. А дальше облако с радиоактивными примесями прошло бы через Турцию, Грецию, Болгарию, Молдову, Румынию.

В сообщении украинские ученые отмечают, что такое передвижение радиации было зафиксировано только в первые пятнадцать часов после условной аварии.

Ученые смоделировали новый прогноз перемещения радиации, если на ЗАЭС произойдет авария - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не поможет выбить россиян. В вечернем обращении 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский уделил немало внимания визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул не только его важность, но и выдвинул ряд претензий (речь идет о недопуске журналистов украинских и иноСМИ, а также о том, что в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам визита не прозвучал призыв демилитаризировать территорию станции). В аналогичном ключе высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что через два часа смотра ЗАЭС можно было послушать только сказки "Росатома". Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков объясняет, что международные организации чрезмерно аккуратны в формулировках и их выводы часто максимально расплывчаты. Это, считает он, допустимо в мирное время, но не во время войны.



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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/pfbid02veqmrixvAkErnSSN9nzMm4y73dc9tJCD6iR3Va2tVkxL2YbeackniUAp5fRJmFMsl
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