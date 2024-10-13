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Участие России в Саммите мира под вопросом: что готов предложить Офис президента

В Офисе президента не исключают участие России в Саммите мира

сегодня, 00:15
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Кречмаровская Наталия

Обсуждение условий проведения второго Саммита мира продолжается. Пока неизвестна дата проведения Саммита, также под вопросом участие России. Однако в Офисе президента Украины готовы предложить России план победы на втором Саммите мира. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе марафона "Единые новости", сообщает портал "Комментарии".

Участие России в Саммите мира под вопросом: что готов предложить Офис президента

Фото портал "Комментарии"

"Наша позиция относительно возможного участия представителей России остается неизменной – когда будет готов план. На втором Саммите мира мы не исключаем возможности присутствия представителей России для презентации этого плана", – отметил Андрей Ермак.

По его словам, решение СНБО касается невозможности вести переговоры с Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский представил План победы западным партнерам, однако украинцы не знают, какие пункты прописаны в Плане. "План победы" Украины раскроют для украинцев уже в ближайшее время.

Основные акценты "уже понятны, а "математические детали" относительно пунктов этого плана будут известны только людям, которые принимают решения в странах-партнерах, ведь от них зависит реализация этого плана. Однако Владимир Зеленский все же представит этот план украинцам.

"О более широкой презентации для Украины – я думаю, что это вопрос дней. Потому что важно понимать, на каком этапе войны, что делаем. Президент Украины достаточно эффективно эту презентацию проведет. Акценты основные уже понятны, но он добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения (России к переговорам, — ред.), почему она важна. Я думаю, президент такую презентацию проведет в ближайшие дни", – сказал Михаил Подоляк.



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