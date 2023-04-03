Убийство путинского военкора Татарского: кто за этим стоит – какие могут быть последствия

Вечером 2 апреля в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин, уроженец Донбасса, бывший зек, воевавший в рядах банд т.н. "ДНР" и "ЛНР"). Примечательно, что взрыв произошел в кафе, которое раньше принадлежало главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. А причиной взрыва стал тротил, заложенный в статуэтку (бюст Татарского), врученную ему на той встрече. Эксперты Института изучения войны (ISW) не исключают, что Кремль может использовать убийство Татарского для усиления цензуры в РФ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", кто или что могло стоять за убийством Татарского, а также – какими могут быть последствия.

Владлен Татарский. Фото: из открытых источников

За убийством Татарского может стоять и Пригожин, и ФСБ, и украинская разведка

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

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"Разговаривая сегодня в прямом эфире на своем канале с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном, мы обсудили все варианты. Что это мог быть и Пригожин, и ФСБ, и украинская разведка. Поставили "голосовалку" – что думают зрители. Большинство (43%) считают происшедшее делом рук ФСБ. По 25% — что это украинская разведка или внутрироссийские антивоенные силы. Лишь 8-9% высказались за вероятный заказ со стороны Пригожина".

По мнению Татьяны Поповой, трудно сказать, как использовали (в "темную", не в "темную") Дарью Трепину, которую уже задержали и обвиняют в теракте. Но, скорее всего, здесь явно просматривается след именно ФСБ

Привет из 90-х самому Пригожину и его вагнеровцам

Политолог Владимир Цыбулько считает, что по стилю исполнения этот теракт очень напоминает убийство пропагандистски Дарии Дугиной-Платоновой.

"И что главное – оба поклонников взрывных вечеринок даже были близки мировозренчески! Это значит, что они имели общего врага не только в виде украинских спецслужб. Их медиа-активность серьезно злила ФСБ, которая любит выравнивать траву (чтобы поменьше чьи-то головы торчали над постриженной травой)", – отмечает эксперт.

Такие чистки, подчеркивает он, происходят с момента провозглашения независимости эрефии. Вспомнить хотя бы Галину Старовойтову или Анну Пионтковскую-Мазепу.

"Показательно, что в этот раз всё произошло в кафе Пригожина, которое петербургские фашисты превратили в свой клуб. Поэтому адресатом также можно, действительно, считать и Пригожина, изрядно медийно затратившего министра обороны Шойгу и главу Генштаба Гарасимова, к тому же очень унизительным способом! Потому и – привет из 90-х самому Пригожину и его вагнеровцам", – констатирует Владимир Цыбулько.

Очень важно сейчас для МИД Украины донести нашу позицию по этому делу

Политический эксперт Светлана Кушнир поделилась таким мнением:

"В истории со смертью российского военкора Владлена Татарского сейчас слишком много неизвестных, чтобы с уверенностью сказать о мотивах, заказчиках, участниках и конкретных исполнителях. Версий гуляет много – от личной неприязни, долговых обязательств, махинации с оружием до ликвидации пула медийщиков Пригожина и внутривидовой борьбы российских спецслужб, Генштаба и Минобороны. Однозначно, что по этому поводу будут вынесены решения и меры по безопасности в РФ будут усилены".

Эксперт предполагает, что под это дело часть прав граждан (тайна переписки в месенджерах, встреч, телефонных звонков) могут быть урезаны. И народ согласится – лишь бы было не страшно в пивные и трактиры ходить.

"С другой стороны, – продолжает Светлана Кушнир, – убийство Татарского произошло аккурат перед собранием Совбеза, на котором Путин будет не только вещать, но и важные стратегии принимать (как-то – дополненная и расширенная военная доктрина в части оснований для применения тактического ядерного оружия)".

По мнению эксперта, очень важно сейчас для МИД Украины донести нашу позицию по этому делу. Ведь россияне уже начали сообщать дипломатам, что убийство блогера – якобы дело рук "украинских террористов" (так они специально называют спецслужбы Украины), а значит – ату Украину!

"Мы обязаны понять, что война – это, среди прочего, постоянное вранье и подставы. И нельзя позволять россиянам-пропагандистам и лично Лаврову наклеивать на нас стикер с надписью "государство-террорист". Именно этим и заняты агитбригады и медиаимперии RT. Мы знаем их тактику, мы должны их опередить и отстроиться от озвученного обвинения в совершении теракта на территории РФ украинскими спецслужбами. Наоборот, важно подчеркивать, что это Россия – государство террористов и убийц. Что именно она не только нападает на другие страны, но и уничтожает людей в своей собственной, – акцентирует Светлана Кушнир. – Дело Татарского – своеобразный маркер. По реакции на него отдельных стран Европы и мира, Евросоюза и ООН, будем видеть, кто поддается на путинскую пропаганду. Кстати, эта смерть может стать поводом для РФ созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, дабы любыми способами очернить Украину. Помним, ради чего мы боремся! Украина – страна демократических ценностей, здесь никогда не взращивался (и не будет!) терроризм как способ запугивания и давления. В отличие от Росфедерации, где с 2000 года теракты случались не только с завидной регулярностью, но и не без участия силовиков и с выгодой для становления путинского режима".

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