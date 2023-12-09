Убийство предателя Кивы: стали известны интересные детали

Территория отеля "Величъ Country Club" в Подмосковье, где убили бывшего депутата ВРУ от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", предателя Украины Илью Киву, ограждена высоким забором, а на территории круглосуточно работают камеры и патрулируют охранники. Об этом сообщает российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", передает портал "Комментарии".

Убийство Кивы вызвало резонанс в РФ. Фото из открытых источников

По информации канала, территория отеля ограждена высоким зеленым "глухим" забором, через который невозможно проникнуть незаметно. Сообщается, что попасть в отель можно через центральный вход и две калитки.

Отмечается, что по всему периметру территории отеля, в частности над воротами, размещены видеокамеры, которые ведут круглосуточную съемку.

Telegram-канал также сообщает, что лесистая местность, где Илья Кива часто записывал свои видеоролики, находилась за непроходимым забором. То есть убийство произошло на огороженной территории, куда не мог попасть каждый желающий.

Кроме того, говорится в сообщении канала, территорию отеля охраняют полицейские и охранники на велосипедах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после убийства в Подмосковье бывшего народного депутата Украины, предателя Ильи Кивы сенаторы Совета Федерации России планируют разработать предложения по защите российских политиков и общественных деятелей, которым могут угрожать украинские спецслужбы.

"Комментарии" также сообщали, что за Ильей Кивой, которого 6 декабря убили в Подмосковье, последние три недели следили неизвестные лица. Кива каждый вечер выходил в парк на прогулки. В день гибели политик перемещался привычным для себя маршрутом. Его убили двумя выстрелами. Сначала Киву ранили в грудь, а затем добили выстрелом в голову.