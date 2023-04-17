"Убивали детей в Бахмуте и Соледаре": сообщено об ужасающих преступлениях рашистов

Свидетельства о новых преступлениях рашистов, а именно – убийстве несовершеннолетних парней в Бахмуте и расстреле 5-6-летней девочки – появились в Сети. О расстреле 15-17-летних ребят в Бахмуте представителю проекта Gulagu.net рассказал якобы бывший вагнеровец. Еще одно видео содержало свидетельство убийства 5-6-летней девочки. На эти шокирующие видео отозвался глава Офиса президента Андрей Ермак.

Пост Андрія Єрмака

"Русские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре, — написал он в своем Телеграмм-канале. — Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК "Вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают. Сколько еще таких преступлений? Нация извергов и убийц, биологический мусор этого мира. Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их. Россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько их осталось в живых — пока неизвестно. Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Мир должен видеть лицо России, не бояться, а бить жестко".

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Так, в видеоинтервью Gulagu.net мужчина алкогольного облика рассказывает о расстреле "не менее десятка" 15-17-летних жителей Бахмута. Якобы они вышли к российским войскам без оружия, но у них были найдены "такие наколки, что там было без вариантов". Еще один рассказ Gulagu.net содержал рассказ другого собеседника, который рассказал, что по приказу руководства ЧВК "Вагнер", в частности Пригожина, вагнеровцы должны были "зачистить периметр". При этом им был отдан приказ, что никто там не должен остаться в живых. Поэтому он застрелил кричащую 5-6-летнюю девочку.

Ранее было обнародовано видео, как вагнеровцы отрезают голову еще живому украинскому бойцу.

Тем временем рашисты возмущены: на оккупационную должность планировали назначить ветерана АТО.

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