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"Убежали, как трусы": В ЕС призвали помочь Украине с мужчинами-уклонистами

По словам европейского должностного лица Яака Мадисона в ЕС находится 800 тыс. мужчин, которые уклоняются от мобилизации в Украине.

сегодня, 15:55
Автор:
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Slava Kot
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Депутат Европарламента из Эстонии Яак Мадисон заявил о необходимости "помочь Украине с мужчинами", находящимся за границей и таким образом избегающим мобилизации. Мадисон также призвал послать больше оружия для борьбы против России.

"Убежали, как трусы": В ЕС призвали помочь Украине с мужчинами-уклонистами

Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон. Фото из открытых источников

Во время выступления в Европарламенте Яак Мадисон рассказал о количестве мужчин, которые, по его словам, избегают мобилизации в Украине.

"Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тыс. человек, которые нарушили закон Украины и бежали из страны как трусы", — говорит эстонский евродепутат.

Кроме того, Мадисон считает, что страны ЕС должны содействовать Украине в этом вопросе.

"Мы должны помочь Украине с этими мужчинами, а также с оружием, чтобы они боролись и победили в этой войне", — добавил Мадисон.

Напомним, что во время встречи с премьером Эстонии Каей Каллас Владимир Зеленский рассказал о необходимости возвращаться находящимся за рубежом украинцам. По словам президента, они могут быть полезны не только для войны, но и как налогоплательщики, которые помогают войску.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Эстонии объяснили, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации. По словам премьера, украинские беженцы получили временную защиту в странах ЕС, поэтому не будут специально высылаться для мобилизации. Каллас добавила, что Украина должна сама обращаться к людям в странах ЕС для того, чтобы они помогли Родине.

Также "Комментарии" писали, что стали известны главные причины, останавливающие мужчин от мобилизации в Украине.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/46509
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