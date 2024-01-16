"Убежали, как трусы": В ЕС призвали помочь Украине с мужчинами-уклонистами

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Депутат Европарламента из Эстонии Яак Мадисон заявил о необходимости "помочь Украине с мужчинами", находящимся за границей и таким образом избегающим мобилизации. Мадисон также призвал послать больше оружия для борьбы против России.
Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон. Фото из открытых источников
Во время выступления в Европарламенте Яак Мадисон рассказал о количестве мужчин, которые, по его словам, избегают мобилизации в Украине.
Кроме того, Мадисон считает, что страны ЕС должны содействовать Украине в этом вопросе.
Напомним, что во время встречи с премьером Эстонии Каей Каллас Владимир Зеленский рассказал о необходимости возвращаться находящимся за рубежом украинцам. По словам президента, они могут быть полезны не только для войны, но и как налогоплательщики, которые помогают войску.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Эстонии объяснили, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации. По словам премьера, украинские беженцы получили временную защиту в странах ЕС, поэтому не будут специально высылаться для мобилизации. Каллас добавила, что Украина должна сама обращаться к людям в странах ЕС для того, чтобы они помогли Родине.
Также "Комментарии" писали, что стали известны главные причины, останавливающие мужчин от мобилизации в Украине.
Обсуждения
Новости