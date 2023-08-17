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У Зеленского знают, как сорвать производство ракет и дронов в России

Михаил Подоляк назвал действенный способ

сегодня, 13:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Из российского бюджета в год тратятся огромные средства для того, чтобы можно было продолжать войну против Украины. В среднем речь идет о 32% всего годового бюджета. Если перевести в конкретные деньги, то это примерно 10 триллионов рублей. Этих средств хватает Москве, чтобы и дальше производить оружие. Если РФ не получит статус государства-террориста, производство оружие, а, следовательно, и война против Украины будет продолжаться. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского знают, как сорвать производство ракет и дронов в России

Производство ракет и дронов в России. Фото: из открытых источников


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"Они вкладывают деньги в определенные производства, смогли получить наиболее технологичные производственные линии от Ирана по производству дронов разных модификаций, производят определенные ракеты. Составляющие этих ракет поставляют даже страны – наши партнеры. Безусловно, это не государственные правительства поставляют, а частные компании", — рассказал Михаил Подоляк.

По его словам, санкции против РФ наносят существенный вред ее экономике, но россияне продолжат производить ракеты, пока не определят ее другой юридический статус — страны-террориста.

"Чтобы частные компании не обходили в пределах параллельного импорта и не разрешали России получать определенные компоненты", — отметил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что этот статус полностью ограничивает возможность торговли со странами, занимающими даже нейтральную позицию.

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Источник: https://24tv.ua/ru/skolko-deneg-rossija-tratit-na-proizvodstvo-raket-kto-pomogaet-intervju-s-podoljakom-24-kanal_n2373695
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