У Зеленского знают, как сорвать производство ракет и дронов в России

Из российского бюджета в год тратятся огромные средства для того, чтобы можно было продолжать войну против Украины. В среднем речь идет о 32% всего годового бюджета. Если перевести в конкретные деньги, то это примерно 10 триллионов рублей. Этих средств хватает Москве, чтобы и дальше производить оружие. Если РФ не получит статус государства-террориста, производство оружие, а, следовательно, и война против Украины будет продолжаться. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Производство ракет и дронов в России. Фото: из открытых источников

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"Они вкладывают деньги в определенные производства, смогли получить наиболее технологичные производственные линии от Ирана по производству дронов разных модификаций, производят определенные ракеты. Составляющие этих ракет поставляют даже страны – наши партнеры. Безусловно, это не государственные правительства поставляют, а частные компании", — рассказал Михаил Подоляк.

По его словам, санкции против РФ наносят существенный вред ее экономике, но россияне продолжат производить ракеты, пока не определят ее другой юридический статус — страны-террориста.

"Чтобы частные компании не обходили в пределах параллельного импорта и не разрешали России получать определенные компоненты", — отметил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что этот статус полностью ограничивает возможность торговли со странами, занимающими даже нейтральную позицию.

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