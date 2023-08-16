У Зеленского назвали три причины – почему конец войны снова откладывается

До сих пор есть ряд нерешенных проблем, которые откладывают наступление справедливой финализации войны. Этому мешает, в частности, обход санкций и производство ракет в РФ, задержка поставок оружия Украине и отсутствие решений по изоляции Путина и его окружения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что окончание войны может быть ближе, если удастся добиться, чтобы отдельные страны перестали помогать России обходить санкции и производить ракеты. Этого, по мнению Михаила Подоляка, можно добиться двумя способами – либо официально признав Россию террористическим государством, либо наказав жесткими санкциями все те страны, которые закрывают глаза на войну в Украине и помогают РФ ее продолжать и дальше.

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Второй момент, который непосредственно влияет на скорость окончания войны, по мнению Подоляка, состоит в простой арифметике. Западу пока уже подсчитать, сколько оружия еще осталось у России. После этого нужно передать Украине оптимальные объемы дальнобойных ракет, снарядов, систем разминирования, фронтовых систем ПРО в соответствии с потребностями.

Михаил Подоляк подчеркнул, третий фактор, который может приблизить мир в Украине заключается в изоляции высшего руководства России. Это резко уменьшит возможности для дипломатического маневра и станет сигналом для нейтральных стран.

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