У Зеленского назвали три причины – почему конец войны снова откладывается

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
До сих пор есть ряд нерешенных проблем, которые откладывают наступление справедливой финализации войны. Этому мешает, в частности, обход санкций и производство ракет в РФ, задержка поставок оружия Украине и отсутствие решений по изоляции Путина и его окружения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Советник главы ОП отметил, что окончание войны может быть ближе, если удастся добиться, чтобы отдельные страны перестали помогать России обходить санкции и производить ракеты. Этого, по мнению Михаила Подоляка, можно добиться двумя способами – либо официально признав Россию террористическим государством, либо наказав жесткими санкциями все те страны, которые закрывают глаза на войну в Украине и помогают РФ ее продолжать и дальше.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Второй момент, который непосредственно влияет на скорость окончания войны, по мнению Подоляка, состоит в простой арифметике. Западу пока уже подсчитать, сколько оружия еще осталось у России. После этого нужно передать Украине оптимальные объемы дальнобойных ракет, снарядов, систем разминирования, фронтовых систем ПРО в соответствии с потребностями.
Михаил Подоляк подчеркнул, третий фактор, который может приблизить мир в Украине заключается в изоляции высшего руководства России. Это резко уменьшит возможности для дипломатического маневра и станет сигналом для нейтральных стран.
Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО – в обмен на потерю части территории: что стоит за этим предложением – как реагировать. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 14:22
Самим треба зброю виробляти. Московія може, наші спекулянти тільки зерна виробляють стільки, що скиглять дівати нікуди. Шукають як постачати тіньове зерно ще й на ПДВ скрутках заробляють. Баригам, Герегам, байдуже що зараз треба на перемогу працювати. Сейчас тягнуть. Звісно наступний рік кожного місяця по 100 000 додаткових, хто відмовиться? Червоноармійці тільки після перемоги пільги отримували, а наші вже зараз корито на пільги та доплати пиляють.