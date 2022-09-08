У Зеленского жестко отреагировали на предложение Берлускони и Меркель по посредничеству с РФ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель внезапно объявили о своем желании выступить посредником между Украиной и РФ. В Украине на такое предложение отреагировали с удивлением, заявив, что люди, которые теперь хотят стать посредниками между двумя странами в вопросе прекращения войны не имеют авторитета для этого. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Предложения Берлускони и Меркель Михаил Подоляк назвал "странными", потому что они больше похожи на то, чтобы за счет темы Украины и происходящего в Украине попытаться заработать себе политические балы в своих страна, вновь поднять свой авторитет.

"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией стоит рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах", — поделился мнением Подоляк.

Михаил Подоляк заявил, что любой посредник должен иметь доверие, авторитет, актуальность. Однако, по его мнению, ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют.

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