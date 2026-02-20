У Зеленского жестко обратились к Западу из-за военной помощи: какую претензию озвучили

Украина получает значительно большую военную поддержку от западных партнеров, чем в начале полномасштабного вторжения. Основная проблема заключается не в объеме помощи, а в несвоевременности передачи ранее анонсированных оборонных пакетов.

Фото: из открытых источников

Об этом в интервью заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. Он подчеркнул, что своевременная поставка вооружений могла бы предотвратить повреждения энергетической инфраструктуры вследствие попаданий баллистических ракет.

"Если бы ракеты поступали вовремя и в достаточном количестве, наша противовоздушная оборона могла бы более эффективно уничтожать вражеские удары", — отметил он.

Замглавы ОП подчеркнул, что сегодня ситуация с военной помощью значительно лучше, чем в первые месяцы и годы войны.

"Мы имеем 28 сделок безопасности, в большинстве из которых зафиксированы конкретные суммы помощи Украине на военные нужды в течение 10 лет. Большинство партнеров придерживаются этих обязательств, а некоторые даже превышают их", — добавил Жовква.

Примером является Германия: согласно соглашению, она должна была выделить 8 млрд евро, но в этом году бюджет был утвержден на уровне 11,5 млрд евро, и страна четко выполняет эти обязательства. Кроме того, существует софинансирование совместного производства военной техники и взносы в программу PURL, которая в прошлом году собрала 4,8 млрд долларов.

Жовква отметил, что уже в январе этого года Украина получила 584 млн. евро от шести стран, среди которых Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Исландия и Латвия. По программе PURL помощь предоставляется именно в категориях, которые действительно нужны, а не в формате "все подряд". Это позволяет эффективно тратить ресурсы на защиту воздушного пространства и современную оборонную технику, поскольку война сейчас ведется в основном дронами и авиацией.

