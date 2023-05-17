У Зеленского заявили об убийстве россиянами ребенка

Россияне убили ребенка в Херсонской области. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу офиса президента Андрея Ермака.

Россия убивает

"Отец принес его в больницу на руках. Также ранения получили еще два человека. Все они находились возле магазина. Российские террористы продолжают цинично убивать гражданских", — написал в своем телеграмм-канале Андрей Ермак.

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Кроме того, по данным Херсонской ОВА, сегодня вблизи Малой Александровки на российской мине подорвался мирный житель. Из-за детонации взрывчатки 59-летний мужчина потерял часть ноги. Пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

По состоянию на 31 октября 2022 года, с начала большой войны погибли почти 8 тысяч украинских мирных граждан. Об этом сообщил в интервью генпрокурор Андрей Костин.

"По нашим данным, погибли 7 938 гражданских лиц, из них — 430 детей. Раненых — 10 897. Но, подчеркну, это лишь официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", — подчеркнул генпрокурор.

Между тем потери армии РФ достигли грандиозной отметки.

А в России формируют новую армию, которую могут направить в Украину. В России "возрождают" 25-ю армию, воевавшую во Второй мировой войне. Туда начали вербовать офицеров из Бурятии и срочников из Иркутской области.

Двадцать пятая общевойсковая армия вооруженных сил СССР существовала с 20 июня 1941 года по октябрь 1945 года и входила в Дальневосточный фронт. Советские солдаты освобождали Маньчжурию и корейские города, разоружали японскую квантунскую армию.

