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У Зеленского заявили о втором поражении России в войне против Украины

Путин решил признать поражения в "спецоперации" и попытался начать войну

сегодня, 11:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация в РФ – это второе поражение России в войне против Украины, которое сам Кремль фактически признал. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. Как передает портал "Комментарии", интервью Арестович опубликовано на ютуб-канале "УНИАН".

У Зеленского заявили о втором поражении России в войне против Украины

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

Советник главы ОП считает, что фактически Москва признала, что с так называемой "спецоперацией" в Украине ничего не вышло, поэтому была предпринята попытка начать уже ничем неприкрытую войну. Следовательно, Кремль признал второе поражение за время полномасштабной войны против Украины. Первый раз это произошло, когда получился прокол с планами "взять Киев за три дня". И теперь вдруг в Москве решили еще призвать 300 тысяч россиян.

По словам Арестовича, ему бы очень хотелось посмотреть, чем в итоге закончится идея с мобилизацией, в частности, во что они будут одевать своих военных, когда уже вот-вот зима. Алексей Арестович обратил внимание, что даже элитные российские подразделения, когда заходили в Украину в начале полномасштабного вторжения, то имели довольно плохую амуницию. 

"Они (Ред. россияне) оценили перспективы нашего контрнаступления и поняли, что мы протыкаем любой участок линии фронта, на котором мы сосредотачиваемся всерьез. Они испугались, потому что второго обрушения фронта не выдержала бы даже пропаганда", — отметил Арестович.

Эксперт считает, что Путин обманул россиян насчет "частичной" мобилизации по одной причине: никто из них не сможет проконтролировать, сколько призовут.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6mYbah2CLC8
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