У Зеленского заявили о провале операции россиян в Харьковской области

В середине июня можно с уверенностью сказать, что российская "операция" на Харьковском направлении стала для оккупантов одной из самых роковых за время войны. В этом стали решающими два фактора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП напомнил, что 10 мая 2024 года, сразу после "дня победы", традиционно помпезно отмечаемого в Москве, российская армия начала наступление на Харьков, что в конечном итоге обернулось для противника роковыми последствиями.

"Из-за огромных потерь противник вынужден опрокидывать резервы по другим направлениям, но даже с ними не может захватить небольшой городок Волчанск, стоящий всего в 5 километрах от украинско-российской границы. Эта кампания уже окончательно доказала фейковость многих традиционных мифов о "мощи России", — отметил Подоляк.

По словам советника главы ОП, на ход сопротивления российскому наступлению на Харьковском направлении повлияли два решающих фактора.

Во-первых, своевременное поступление военной помощи, прежде всего артиллерийских снарядов. Во-вторых, разрешение наносить удары западным дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ, по местам непосредственной концентрации в лагерях и на складах. Потому что Россия "умеет" воевать, только, когда для нее не существует запретов и конвенций, а жертву должны строго ограничивать в форматах ответа. Теперь российские подразделения разбиваются не только на передовой, но и в тылу, заметил Подоляк.

Советник подчеркнул, что "если бы снаряды и развязанные руки Украины имела с 2022 года, сегодня линия фронта проходила бы гораздо ближе лично для авторов войны с РФ".

"Печальные уроки "деэскалации", несомненно, будут изучены военными и политиками по всему миру. А толерантность агрессора останется в прошлом", — подытожил советник главы ОП.

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