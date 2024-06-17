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У Зеленского объяснили, что будет происходить дальше после саммита мира

Следующие шаги – это проведение тематических мероприятий по каждому пункту на уровне министров и советников

сегодня, 08:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, который курирует дипломатический вектор, рассказал о дальнейших планах после инаугурационного саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Как передает портал "Комментарии", своим виденьем он поделился у себя в Facebook.

У Зеленского объяснили, что будет происходить дальше после саммита мира

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Замглавы Офиса президента отметил, что следующие шаги – это проведение тематических мероприятий по каждому пункту на уровне министров и советников, где уже есть соответствующая готовность к их организации от ряда стран. 

Игорь Жовква уточнил, что ими являются Франция, Чехия, Турция, Кения, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Норвегия, Польша, Канада, Катар, Чили, Финляндия, Нидерланды, Германия, Великобритания.

"А после этого – выходим на второй Саммит, который должен заложить основы длительного и справедливого мира", – отметил Игорь Жовква.

Дипломат также подтвердил, что документ остается открытым для присоединения каждого государства или международной организации, уважающей Устав ООН и международное право.                                                                                  

"И количество государств, присоединившихся к Комюнике, точно будет расти", – убежден представитель Офиса президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — по итогам саммита мира Швейцария выступила с новой инициативой: при чем здесь РФ и Китай.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что когда-то действительно "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов.




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Источник: https://www.facebook.com/igor.zhovkva/posts/10161428967634292?ref=embed_post
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Донбас

сегодня, 07:31

Клоун-убийца на конференции заявил, что оружия для победы нет. Так зачем вся эта могилизация, а? До последнего украинца, да? И для того, чтобы потянуть время для набивания карманов зе-выблядками разворовывая помощь и обдирая народ.


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