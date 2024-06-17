У Зеленского объяснили, что будет происходить дальше после саммита мира

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Кравцев Сергей
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, который курирует дипломатический вектор, рассказал о дальнейших планах после инаугурационного саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Как передает портал "Комментарии", своим виденьем он поделился у себя в Facebook.
Саммит мира. Фото: из открытых источников
Замглавы Офиса президента отметил, что следующие шаги – это проведение тематических мероприятий по каждому пункту на уровне министров и советников, где уже есть соответствующая готовность к их организации от ряда стран.
Игорь Жовква уточнил, что ими являются Франция, Чехия, Турция, Кения, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Норвегия, Польша, Канада, Катар, Чили, Финляндия, Нидерланды, Германия, Великобритания.
Дипломат также подтвердил, что документ остается открытым для присоединения каждого государства или международной организации, уважающей Устав ООН и международное право.
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Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что когда-то действительно "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов.
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Донбас
сегодня, 07:31
Клоун-убийца на конференции заявил, что оружия для победы нет. Так зачем вся эта могилизация, а? До последнего украинца, да? И для того, чтобы потянуть время для набивания карманов зе-выблядками разворовывая помощь и обдирая народ.