У Зеленского объяснили, что будет происходить дальше после саммита мира

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, который курирует дипломатический вектор, рассказал о дальнейших планах после инаугурационного саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Как передает портал "Комментарии", своим виденьем он поделился у себя в Facebook.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Замглавы Офиса президента отметил, что следующие шаги – это проведение тематических мероприятий по каждому пункту на уровне министров и советников, где уже есть соответствующая готовность к их организации от ряда стран.

Игорь Жовква уточнил, что ими являются Франция, Чехия, Турция, Кения, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Норвегия, Польша, Канада, Катар, Чили, Финляндия, Нидерланды, Германия, Великобритания.

"А после этого – выходим на второй Саммит, который должен заложить основы длительного и справедливого мира", – отметил Игорь Жовква.

Дипломат также подтвердил, что документ остается открытым для присоединения каждого государства или международной организации, уважающей Устав ООН и международное право.

"И количество государств, присоединившихся к Комюнике, точно будет расти", – убежден представитель Офиса президента.

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