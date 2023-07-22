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У Зеленского заявили, что в войне против Украины есть только два сценария

У этой войны нет никакого компромиссного решения, говорит советник главы ОП Подоляк

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если Москва не проигрывает в войне против Украины, человечеству стоит сразу же готовиться к тому, что мир накроет глобальная дестабилизация и спустя некоторое время Россия продолжит свои попытки по уничтожению демократии. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью журналистке Юлии Лытининой высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского заявили, что в войне против Украины есть только два сценария

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"У этой войны нет никакого компромиссного решения. … У этой войны, если вот уже говорить о действительно финале, есть два решения. Первое – выигрыш Украины и, соответственно, мы тогда возвращаемся к определенным правилам, международному праву. Тогда мы с вами понимаем, как этот мир дальше развивается. Второе – Россия не проигрывает, она не захватит Украину, но не проигрывает", – считает Подоляк.


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По мнению советника, тогда Украину ждет очередная линия разделения, очередные договоренности в формате "Минск 3.0" и подготовка к следующему этапу войны. 

"Если мы вот этот сценарий выбираем, тогда действительно важна милитаризация, и Россия будет идти на милитаризацию. … Россия начнет воровать какие-то образцы техники. Она будет закупать где-то, попытается обойти санкции. Вот это – тяжелая ситуация. Эта ситуация будет через 5-6 лет будет реализована в третьем этапе войны", – уверен он.

В этом случае, считает Подоляк, Россия также активизирует усилия, направленные на дестабилизацию в разных регионах. Параллельно Россия будет инвестировать деньги в агрессивные страны, маленькие страны, чтобы они провоцировали локальные конфликты, чтобы в Африке, например, порождать те или иные волны иммиграции.

"(Ред. — Россия) будет финансировать, условно говоря, террористические атаки по европейским странам. Будет финансировать, условно говоря, ультраправые абсолютно отмороженные партии, которые должны будут выходить на улицы и требовать антимигрантские законы. … После этого будет дикая политика, и уже не до Украины будет и не до третьего этапа войны. Когда ты будешь не 5% от бюджета, а 15% инвестировать, это немножко другая ситуация с точки зрения количества эксцессов, которые будут сливаться в полноводную реку, которая снесет абсолютно точно демократию как систему. Есть два сценария и можно выбрать любой", – добавил он. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e1d9KDeeDI0
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