Контрнаступление ВСУ: СМИ узнали, что вызывает беспокойство союзников Украины

Украинское контрнаступление, которое все еще не может набрать темп, вызывает серьёзное беспокойство среди политиков на Западе. Это подтверждают многие заявления, которые были сделаны по итогам международного Форума по безопасности, который состоялся в американском городе Аспен. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что есть моменты, которые вызывают раздраженность у западных политиков. Первый – это низкие темпы наступления Украины. Второй – это долгосрочные обязательства США. Украина уже месяц ведет контрнаступление, и ясно, что оно оказалось, как выразился один из выступавших, "тяжелым испытанием", когда каждый день удается освобождать всего несколько метров земли.

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Вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил на этом форуме по видеосвязи, "чтобы выразить благодарность и попросить о дополнительной помощи". Он отметил, что это критический период войны, в котором многое "держится на волоске".

При этом первый вопрос к Зеленскому был о том, почему дела идут медленнее, чем ожидалось. Он терпеливо объяснил, что начало контрнаступления было отложено из-за нехватки оружия, боеприпасов и подготовки, и что это дало России возможность установить больше мин и улучшить свою оборону. При этом украинский лидер вынужден был отдельно уточнить, что приближается момент, когда контрнаступление "наберет обороты".

Уже после выступления Зеленского в Аспене советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в публичном заявлении выразил сомнение, что истребители F-16 смогут сыграть значительную роль в войне. Другие американцы, которые принимали непосредственное участие в поставках оружия, также в частном порядке говорят, что Украина имеет все необходимое для контрнаступления, а перевооружить их снова в том же объеме в будущем может быть не так просто. Это и делает нынешнее контрнаступление ключевым.

"Украина все еще пытается найти слабое место в обороне России, чтобы затем применить силы, которые она держала в резерве, в надежде совершить значительный прорыв. Если это сработает, то Украина может оказаться в сильной позиции. Но если они не могут прорваться, то разговоры о патовой ситуации могут быть более конкретными и привести к трудным переговорам", – пишет BBC.

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