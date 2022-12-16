У Зеленского заявили, что Россия думает о повторном наступлении на Киев, но есть нюанс

Украинский народ вместе со своей армией не позволит российским захватчика воплотить их замыслы о повторном наступлении или взятии Киева. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Москва любит понты. Повторное наступление, взятие Киева, высадка на Марсе. Имперцы-коррупционеры любят радовать свое эго в золотых коридорах Кремля, отдавая приказы военным", — написал советник главы ОП.

При этом Михаил Подоляк отмечает, что есть проблема, о которой российские генералы не скажут – эти планы невозможно имплементировать, поскольку украинцы не позволят это сделать.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в традиционном обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте говорил о важном прогрессе в вопросе ПВО, работе по созданию специального трибунала по поводу российской агрессии и привлечения всех виновных в ней к справедливой ответственности. Тем временем, по данным Foreign Policy, двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. Как изменилась в последнее время ситуация на фронтах российско-украинской войны, включая дипломатический? Как она может измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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