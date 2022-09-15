У Зеленского высмеяли непризнание россиянами своих паспортов, выданных в ОРДЛО

Людей, которые в оккупации поверили российской пропаганде и согласились получить из рук оккупантов паспорт гражданина России, ждет судьба изгоя не только во всем цивилизованном мире, но и в самой России. Как передает портал "Комментарии", так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию украинской разведки о том, что российские пограничники не признают российские паспорта, выданные в так называемых "ДНР" и "ЛНР" по личному казу Путина и разворачивают на границе жителей ОРДЛО, желающих выехать в Россию.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Михаил Подоляк написал в Twitter, российские пограничники не считают за документы российские паспорта, которые оккупанты массового выдавали в ОРДЛО, начиная с 2014-го года.

"Такова судьба обладателей российского паспорта — быть изгоями не только в мире, но и в любимой РФ. Они не нужны нигде. "Родина бросит, сынок. Всегда", — написал советник главы ОП.

Отметим, сегодня в ГУР Минобороны обнародовали информацию о том, что Россия перестала признавать собственные паспорта, выданные на территории ОРДЛО, их владельцам запрещают пересекать границу.

Также издание "Комментарии" сообщало — в ВВС Британии озвучили оптимистичный прогноз скорого завершения войны в Украине. В Лондоне считают, что шансов на то, что российской армии удастся выстоять все меньше. Главная опора путинского режима может развалиться уже в этом году.

"Комментарии" писали ранее - Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину, – ISW.

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