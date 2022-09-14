В ВВС Британии озвучили оптимистичный прогноз скорого завершения войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Военно-воздушных силах Британии считают реальным развал российской армии до конца текущего года, что автоматически приведет к прекращению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал маршал авиации в отставке Эдвард Стрингер, сообщает "Sky News".
Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
Эдвард Стрингер считает, что вероятность развала российского войска составляет от 30 до 40%. Если российская армия начнёт разваливаться, то это приведёт к прекращению военных действий на территории Украины.
Раньше Стрингер озвучивал прогноз о том, что война в Украине точно продлится и в следующем году. Теперь же он пояснил, что всегда думал, что российской армии придёт конец в 2023 году, но теперь же, исходя из той ситуации которая есть на фронте, можно делать осторожный прогноз о том, что развал российской армии произойдёт уже в этом году, до Рождества.
Стрингер добавил, что развал российской армии автоматически приведёт к тому, что эпоха Путина в России закончится и поэтому Запад должен серьёзно задуматься над тем, как будет существовать мир после падения путинского режима.
Читайте также на портале "Комментарии" — не только страны Балтии: 9 стран ЕС больше не принимают от россиян документы на туристические визы
Также издание "Комментарии" сообщало — Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину, – ISW.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости