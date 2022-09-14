В ВВС Британии озвучили оптимистичный прогноз скорого завершения войны в Украине

В Военно-воздушных силах Британии считают реальным развал российской армии до конца текущего года, что автоматически приведет к прекращению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал маршал авиации в отставке Эдвард Стрингер, сообщает "Sky News".

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Эдвард Стрингер считает, что вероятность развала российского войска составляет от 30 до 40%. Если российская армия начнёт разваливаться, то это приведёт к прекращению военных действий на территории Украины.

Раньше Стрингер озвучивал прогноз о том, что война в Украине точно продлится и в следующем году. Теперь же он пояснил, что всегда думал, что российской армии придёт конец в 2023 году, но теперь же, исходя из той ситуации которая есть на фронте, можно делать осторожный прогноз о том, что развал российской армии произойдёт уже в этом году, до Рождества.

"Я всегда думал, что это произойдет в следующем году. Я думаю, что это возможно сейчас, и не хочется быть человеком, который говорит, что все закончится к Рождеству, но это возможно сейчас, что в российских вооруженных силах может быть коллапс...", – отметил военный.

Стрингер добавил, что развал российской армии автоматически приведёт к тому, что эпоха Путина в России закончится и поэтому Запад должен серьёзно задуматься над тем, как будет существовать мир после падения путинского режима.

Читайте также на портале "Комментарии" — не только страны Балтии: 9 стран ЕС больше не принимают от россиян документы на туристические визы

Также издание "Комментарии" сообщало — Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину, – ISW.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!