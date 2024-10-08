У Зеленского возмутились тем, что предлагает Украине Запад в войне с РФ

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Кравцев Сергей
Те подходы, которые предлагают Украине закономерно вызывают критику. В частности, когда идет обсуждение различных вариантов завершения войны России против Украины, в которых напавшая страна не терпит поражение. Такие подходы ошибочны, поскольку будут только поощрять агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Telegram-канале высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Также представитель Офиса президента высказался о запрете на удары переданным Западом оружием вглубь территории РФ по местам, откуда оккупанты обстреливают Украину. И о возможности сбивать российские воздушные цели странами НАТО.
Советник главы ОП добавил, что официальному Киеву намекают, что лучше будет "согласиться с тем, что ублажение агрессора отобьет у него аппетит", и что якобы "замораживание войны" отвечает интересам Европы безопасности, а "согласие Украины на потерю территорий и миллионов их жителей — нашим украинским интересам".
Читайте также на портале "Комментарии" — на смену решимости относительно того, что война закончится только тогда, когда армия РФ покинет территорию Украины, приходит неохотное признание того, что лучшим вариантом является "урегулирование путем переговоров, которое оставит большую часть страны нетронутой". Но Киеву не хватает поддержки даже для достижения этой цели. Об этом пишет "Financial Times".
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