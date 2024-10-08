Украина ведет закрытые переговоры о мирном соглашении с Россией: что могут предложить Кремлю

На смену решимости относительно того, что война закончится только тогда, когда армия РФ покинет территорию Украины, приходит неохотное признание того, что лучшим вариантом является "урегулирование путем переговоров, которое оставит большую часть страны нетронутой". Но Киеву не хватает поддержки даже для достижения этой цели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Переговоры. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, проблему усугубляет предположение, что есть очень большие шансы, что новым президентом США станет Дональд Трамп, который уже пообещал добиться быстрого соглашения между Украиной и Россией и положить конец войне. Ряд американских и европейских чиновников надеются, что Трампа удастся по крайней мере удержать от принуждения Киева к неблагоприятной сделке с Москвой, которая создаст серьезные риски европейской и американской безопасности в будущем.

Отмечается, что даже некоторые западные столицы, которые ранее настаивали на необходимости военной победы над Россией, переосмысливают свои цели. Некоторые представители Офиса президента также в частных разговорах сетуют на то, что им не хватает личного состава, огневой мощи и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, захваченную Россией. Поэтому за закрытыми дверями ведутся разговоры о соглашении, согласно которому РФ сохранит контроль над захваченными территориями.

"Москва сохраняет де-факто контроль над примерно пятой частью Украины, которую она оккупировала – хотя суверенитет России над ними не признается – в то время как остальной стране разрешается присоединиться к НАТО или предоставляются эквивалентные гарантии безопасности", – пишет издание.

Под этим зонтиком Украина также могла бы восстановиться и интегрироваться с ЕС, подобно Западной Германии времен холодной войны.

Однако такой сценарий основывается на амбициозных предположениях. Одно из них заключается в том, что США и их союзники должны быть готовы предложить Украине членство в НАТО или необходимые гарантии. Но они до сих пор неохотно предоставляли Киеву гарантии вступления в альянс.

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