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У Зеленского увидели улучшение ситуации на фронте: в Раде гневно отреагировали

Михаил Подоляк заявил, что ситуация на фронте улучшается, нардеп Алексей Гончаренко назвал данное заявление цирком

сегодня, 10:33
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Кравцев Сергей

России на фронте становится довольно тяжело. Украине удается провести некоторые ротации войск и увеличить количество резервов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет The Wall Street Journal.

У Зеленского увидели улучшение ситуации на фронте: в Раде гневно отреагировали

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что Украине удалось провести некоторые ротации войск на фронте и увеличить численность резервистов, поэтому ситуация улучшается. При этом украинские чиновники и военные аналитики сказали WSJ, что России на фронте тоже тяжело. Оккупационные войска не достигли значительного прорыва, несмотря на огромные усилия.

Подоляк также прокомментировал план победы Украины. По его словам, план представляет собой детальную стратегию, которая охватывает военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для того, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Среди предложенных шагов — запрос на дополнительные ракеты большой дальности, такие как ATACMS и Storm Shadow, и разрешение стрелять ими по военным целям в глубине России. По словам Подоляка, это может изменить расчет российского диктатора Владимира Путина путем ужесточения внутреннего давления, а также ослабления российских сил.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что без дополнительной поддержки война может затянуться на годы и закончиться размыванием глобального положения западных стран.

В свою очередь нардеп "Европейской Солидарности" возмутился такому комментарию Михаила Подоляка, который не владеет настоящей ситуацией на фронте. Свое возмущение Гончаренко выразил у себя в Телеграмм.

"А напомните, а какое звание у Подоляка? Генерал? Полковник? Майор? Может ли Подоляк сидит в окопах под Покровском? Может сидит в Судже? А может, обороняет Купянск? Коммуникации в ВСУ должны иметь политику ОДНОГО ГОЛОСА. Не Подоляк из ОП должен рассказывать, какая ситуация на фронте. А военные. Какой-то цирк", – написал нардеп.

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