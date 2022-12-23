У Зеленского сделали новое заявление по повторному наступлению РФ на Киев

Российским пропагандистам поставлена четкая задача – вбросить в украинское информационное пространство новый тезис о предстоящем наступлении из Беларуси. Цель таких вбросов одна — "воздействовать на нервы", поэтому верить в такие заявления спикеров Кремля не нужно. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram советницы главы Офиса президента Дарьи Заривной.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Одна из самых любимых тем российской пропаганды — "вторжение из Беларуси" снова вбрасывается в наше медийное пространство. Причем, вбросы делают через откровенно зашкваренных персонажей, параллельно запуская слухи через мессенджеры в стиле "мой знакомый военный сказал", — рассказала советница главы ОП.

По ее словам, как бы там ни было и какие бы слухи не распространяли россияне – повторения 24 февраля уже точно не будет, украинские военные по всей линии границы с Россией и Беларусью готовы отразить любые атаки неприятеля.

Дарья Заривна советует украинцам доверять только проверенной информации от официальных спикеров украинской власти. Сохранять спокойствие и не вестись на провокации врага.

Стоит отметить, Россия продолжает перекидывать в Беларусь свою военную технику. Из последней техники, которая была переброшена в Беларусь – новая партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".

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Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор владимир путин сделал ряд циничных заявлений по поводу войны, которую развязал против Украины. Заявил, что спасает русскоязычных украинцев, заявил, что скорее хочет закончить войну (назвал ее именно войной, на что многие обратили внимание), блеял о переговорах. Он также пообещал "пощелкать" ЗРК Patriot, которые США намерены передать Украине для обороны от российских ракетных ударов. О чём говорят эти заявления путина и вообще его повышенная медийность последнего времени в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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