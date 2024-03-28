У Зеленского рассказали, какое решение стран НАТО будет серьезно тревожить РФ

Игнорирование российских провокаций странами-членами НАТО способно подтолкнуть Кремль к усилению эскалации. Москву будет сильно тревожить лишь одно заявление, что Североатлантический альянс рассматривает сбитие российских ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Когда россияне видят, что страны НАТО не реагируют на сознательные провокации, то будут увеличивать эскалацию. Безусловно, если страны НАТО или приграничные к России и Беларуси страны не будут реагировать на провокации, то Россия будет это увеличивать", — высказался Подоляк.

При этом представитель ОП добавил, что будет видно, смогут ли государства-члены НАТО реагировать больше, чем одними заявлениями. В этом контексте Подоляк высказался о пролете российской ракетой в воздушном пространстве Польши во время очередного массированного обстрела Украины 24 марта.

"Нам безусловно хотелось бы, чтобы были сделаны 3 вывода из этого 39-секундного пролета ракеты. Первый — не надо думать, что все закончится само по себе и РФ удовлетворится маленькой частицей страны. Второй — надо перестать накапливать все на складах, а передать на поле боя", — рассказал советник главы ОП.

Он отметил, что Украине нужно "не так много": системы ПРО, которые находятся на складах в европейских странах, и тактическая авиация.

"И третий — кроме заявления, только ракета подлетает к границе НАТО, они имеют в рамках международного права абсолютные права сбить ракету", — сказал Подоляк.

Михаил Подоляк подчеркнул, что все, что делает Россия, построено на блефе. Если цивилизованный мир не отвечает, то Россия будет повышать цену следующего удара. Если будет отвечать, то быстро станет всем очевидно, что это блеф. Одно только заявление, что НАТО рассматривает сбитие российских ракет, будет сильно тревожить Россию, уверен советник главы ОП.

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