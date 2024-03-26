НАТО может начать сбивать ракеты РФ: МИД Польши раскрыл подробности

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Кравцев Сергей
В НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в сторону территории Североатлантического альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна, сообщает "RMF FM".
Российские ракеты. Фото из открытых источников
Замминистра отметил, что нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой в эти выходные было проверкой прочности обороны и бдительности польских Вооруженных сил.
По его словам, РФ не хотела ничего провоцировать, ведь россияне знали, что, если ракета продвинется дальше вглубь Польши, ее собьют.
Чиновник подчеркнул, что агрессор не должен навязывать Альянсу какие-то правила.
Он добавил, что в НАТО очень серьезно относятся к угрозам Путина. Он показал, что способен на все. Сейчас, кроме сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, он добился того, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. В июле состоится очередной саммит НАТО. Есть консолидация стран ЕС, восстановление Веймарского треугольника, подчеркнул Шейна.
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Ігор
сегодня, 11:48
Тобто НАТО вже може припинити спокійно спостерігати як ракети летять на наші міста. Тепер чекаємо що мажори Садового Порошенка Данилова Косюка Ріната Бені іншої подібної нечисті нарешті припинять спокійно спостерігати як ворог завойовує Україну і підуть захищати те чим все життя харчувались.