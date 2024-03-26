НАТО может начать сбивать ракеты РФ: МИД Польши раскрыл подробности

В НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в сторону территории Североатлантического альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна, сообщает "RMF FM".

Российские ракеты. Фото из открытых источников

"В НАТО анализируют различные концепции, в частности, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близко к границе НАТО — но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории действия Договора (Ред. – Альянса)", – отметил Анджей Шейна.

Замминистра отметил, что нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой в эти выходные было проверкой прочности обороны и бдительности польских Вооруженных сил.

По его словам, РФ не хотела ничего провоцировать, ведь россияне знали, что, если ракета продвинется дальше вглубь Польши, ее собьют.

Чиновник подчеркнул, что агрессор не должен навязывать Альянсу какие-то правила.

"Он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических государств, ЕС начнет задавать определенный тон, когда речь идет о решении конфликта в Украине", – сказал Шейна.

Он добавил, что в НАТО очень серьезно относятся к угрозам Путина. Он показал, что способен на все. Сейчас, кроме сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, он добился того, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. В июле состоится очередной саммит НАТО. Есть консолидация стран ЕС, восстановление Веймарского треугольника, подчеркнул Шейна.

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