У Зеленского рассказали, как сами же россияне наносят удары по территории РФ

Удары по объектам в России наносят сами россияне, находящиеся на территории своей страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "24 канала" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"По территории России "работают" граждане самой России, которые находятся на территории России. Сеть достаточно активна и эффективна, мы сами это видим. И Курскую область видим, и Белгородскую область видим. Постоянно увеличивается количество эффективных действий и в отношении военных объектов, и относительно критических объектов", — отметил советник руководителя ОП.

Михаил Подоляк также намекнул, что количество инцидентов на территории России будет постоянно увеличиваться.

"Россия должна осознать, что это двусторонняя игра. Этот год для нее уже существенно отличается от прошлого", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились, а сентябре продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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