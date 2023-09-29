У Зеленского рассказали, как сами же россияне наносят удары по территории РФ

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Кравцев Сергей
Удары по объектам в России наносят сами россияне, находящиеся на территории своей страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "24 канала" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Михаил Подоляк также намекнул, что количество инцидентов на территории России будет постоянно увеличиваться.
Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились, а сентябре продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – у Сергея Шойгу заявили об атаке беспилотников: какие регионы оказались под ударом.
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