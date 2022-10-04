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У Зеленского рассказали, как будут очищать Крым от коллаборантов

Михаил Подоляк считает, что вопрос реинтеграции Крыма не является тяжелым

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Когда ВСУ зайдут в Крым, а это обязательно произойдет, у коллаборантов будет всего два возможных варианта – либо ты за Украину и отказываешься от своих взглядов, несешь наказание по законам Украины, либо ты за Россию и вынужден будешь покинуть освобожденный полуостров. Как передает портал "Комментарии" об этом в интервью "УНИАН" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского рассказали, как будут очищать Крым от коллаборантов

Крым. Фото из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что повторения истории образца 2014-2015 быть не должно, когда Украина довольно лояльно отнеслась к полу-коллаборантам. Если кто-то, проживая в Крыму, хочет жить в России, то это его желание не интересует государство Украина. Лучший выход – это перебраться в Россию на постоянное место жительства и сделать это уже сейчас. Если же человек хочет остаться в Крыму, то он вынужден будет принять цивилизационные правила жизни, где нет варварских законов и правил, которые навязала Россия.

"Я думаю, вы сами увидите, как через полгода после освобождения Крыма там будет невероятный воздух свободы", — добавил Михаил Подоляк.

По его словам, спустя полгода после того, как Украина вернет контроль над Крымом, значительно увеличится количество тех, кто поменял свою точку зрения и теперь хочет жить при Украине.

При этом Подоляк заявил, что те люди, которые в 2014-м году предали Украину, должны понести наказание, согласно всей строгости закона, она должны получить максимальные сроки за решеткой. Вторая группа людей, к которым будет особое внимание, это те, кто не работал в оккупационных администрациях, но неплохо жил при России, зарабатывая на воровстве. Этим людям нужно будет отправиться в Россию, потому что места им в Крыму больше не будет.

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Источник: https://www.unian.net/war/sovetnik-glavy-op-mihail-podolyak-rossiya-budet-opushchena-izgnana-i-pod-reparaciyami-11998881.html
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