У Зеленского рассказали, изменилась ли позиция Украины относительно мирных переговоров с Россией

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Slava Kot
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что позиция Украины неизменна в отношении мирных переговоров с Россией. По его словам, Россия не предлагает мирные переговоры, а хочет капитуляции Украины.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников
В эфире телеканала Freeдом Михаил Подоляк подчеркнул, что основное условие для начала мирных переговоров для окончания войны состоит в том, что Россия должна вывести свои войска с украинских территорий.
Подоляк отреагировал на разные "мирные инициативы" со стороны Москвы, а также заявления о якобы готовности к мирным переговорам. По его словам, Россия хочет благодаря переговорам остаться безнаказанной.
По словам Михаила Подоляка, Путин понимает, что чем дольше будет продолжаться война, тем меньше шансов у России будет "взломать Украину военным путем". Украинский чиновник объясняет, что Россия хочет получить паузу в войне через мирные переговоры, чтобы возобновить и увеличить свои ресурсы для последующих военных действий в войне в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали лучший мирный план, который предлагали страны мира по окончании войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о главе Офиса президента Андрея Ермаке, который объяснил, пойдет ли Украина на мирные переговоры с Россией.
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