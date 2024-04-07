У Зеленского рассказали, изменилась ли позиция Украины относительно мирных переговоров с Россией

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что позиция Украины неизменна в отношении мирных переговоров с Россией. По его словам, Россия не предлагает мирные переговоры, а хочет капитуляции Украины.



Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

В эфире телеканала Freeдом Михаил Подоляк подчеркнул, что основное условие для начала мирных переговоров для окончания войны состоит в том, что Россия должна вывести свои войска с украинских территорий.

"Позиция Украины неизменна. Есть четкие факторы, прописанные в нашей базовой формуле мира. Россия должна вывести с территории Украины войска, и только тогда можно говорить о справедливом мире. РФ не предлагает никаких переговоров", — говорит представитель Зеленского.

Подоляк отреагировал на разные "мирные инициативы" со стороны Москвы, а также заявления о якобы готовности к мирным переговорам. По его словам, Россия хочет благодаря переговорам остаться безнаказанной.

"Россия предлагает капитуляцию Украине. То есть, грубо говоря, РФ предлагает признать ее право не проиграть эту войну, не отвечать за военные преступления, не выплачивать никаких компенсаций, репараций за принесенные разрушения", — отмечает советник руководителя ОП.

По словам Михаила Подоляка, Путин понимает, что чем дольше будет продолжаться война, тем меньше шансов у России будет "взломать Украину военным путем". Украинский чиновник объясняет, что Россия хочет получить паузу в войне через мирные переговоры, чтобы возобновить и увеличить свои ресурсы для последующих военных действий в войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали лучший мирный план, который предлагали страны мира по окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о главе Офиса президента Андрея Ермаке, который объяснил, пойдет ли Украина на мирные переговоры с Россией.