У Зеленского рассказали, что приведет к обрушению фронта россиян

Деоккупация Луганска или Донецка станет решающим ударом по российской армии и вызовет "эффект домино". Для того, чтобы это произошло украинской армии нужно оружие. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на его Twitter.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП объяснил, что ВСУ по силам выгнать российских оккупантов из украинских Луганска и Донецка. Если это произойдет, то автоматически запустится то, что называют "эффектом домино", когда обрушится весь фронт, который сегодня удерживает страна-агрессор. Кроме того, запустятся процесс распада уже внутри самой России, начнется процесс дестабилизации. Все, что нужно сегодня – это больше современного оружия для украинской армии.

Михаил Подоляк также обратил внимание, что западное вооружение нужно не только для наступления и освобождения украинских территорий. Но и для того, чтобы иметь надежную современную защиту критической инфраструктуры от ударов врага.

"Потому что Россия будет воевать только с гражданскими", — констатировал Михаил Подоляк.

Ранее советник главы ОП неоднократно призывал украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях искать укрытия, поскольку ВСУ вскоре будет проводить операции по освобождению захваченной россиянами украинской земли.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия все отчетливее ведет себя, как страна-террорист – почему Запад тянет с жестким ответом Кремлю.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, в состоянии ли Россия укрепить новую линию фронта после провала под Харьковом.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!