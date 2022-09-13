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У Зеленского рассказали, что приведет к обрушению фронта россиян

Освобождение Луганска или Донецка вызовет "эффект домино", обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ, уверен советник главы Офиса президента

сегодня, 14:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Деоккупация Луганска или Донецка станет решающим ударом по российской армии и вызовет "эффект домино". Для того, чтобы это произошло украинской армии нужно оружие. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на его Twitter.

У Зеленского рассказали, что приведет к обрушению фронта россиян

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП объяснил, что ВСУ по силам выгнать российских оккупантов из украинских Луганска и Донецка. Если это произойдет, то автоматически запустится то, что называют "эффектом домино", когда обрушится весь фронт, который сегодня удерживает страна-агрессор. Кроме того, запустятся процесс распада уже внутри самой России, начнется процесс дестабилизации. Все, что нужно сегодня – это больше современного оружия для украинской армии.

Михаил Подоляк также обратил внимание, что западное вооружение нужно не только для наступления и освобождения украинских территорий. Но и для того, чтобы иметь надежную современную защиту критической инфраструктуры от ударов врага.

"Потому что Россия будет воевать только с гражданскими", — констатировал Михаил Подоляк.

Ранее советник главы ОП неоднократно призывал украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях искать укрытия, поскольку ВСУ вскоре будет проводить операции по освобождению захваченной россиянами украинской земли.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, в состоянии ли Россия укрепить новую линию фронта после провала под Харьковом.




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Источник: https://mobile.twitter.com/Podolyak_M/status/1569603537847336963
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