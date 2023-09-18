У Зеленского рассказали, что будет с уклонистами, которые вернутся в Украину после войны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинцы, незаконно покинувшие страну, а после войны вернутся в Украину, могут столкнуться с юридическими проблемами.
Что будет с уклонщиками, которые вернутся в Украину после войны. Фото из открытых источников
Во время эфира с российской публицисткой и оппозиционеркой Юлией Латыниной Михаил Подоляк рассказал о возможных трудностях, которые могут возникнуть из-за фиктивных справок, с помощью которых украинцы уехали за границу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, возможно будут созданы реестры людей, которые получали фальшивые справки. По мнению Подоляка, такие действия являются элементом коррупции.
Вместе с тем Михаил Подоляк отметил, что сейчас сложно вернуть людей, выехавших за границу незаконно. Украинцы за границей находятся в статусе беженцев, а для экстрадиции из-за незаконного пересечения границы Украина должна подать в суд в страну, в учреждение, где находится возможный уклонист.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны Европейского Союза приняли решение о выдаче уклонистов от мобилизации для Украины. В Германии объяснили условия при которых может быть экстрадиция, в Чехии указали на Европейскую конвенцию, в которой отсутствуют положения об экстрадиции за военные преступления, а Венгрия заявила, что не проверяет украинских беженцев на законность пересечения границы.
Также "Комментарии" писали объяснение специалиста по правам человека относительно того, будет ли массовая экстрадиция мужчин-уклонистов в Украину из-за границы.
Обсуждения
Новости