logo

BTC/USD

26721.09

ETH/USD

1633.13

LTC/USD

64.83

USD/UAH

37.99

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского рассказали, что будет с уклонистами, которые вернутся в Украину после войны
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского рассказали, что будет с уклонистами, которые вернутся в Украину после войны

Михаил Подоляк указал, что следует ожидать людям, незаконно пересекшим границу Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.

сегодня, 10:53
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинцы, незаконно покинувшие страну, а после войны вернутся в Украину, могут столкнуться с юридическими проблемами.

У Зеленского рассказали, что будет с уклонистами, которые вернутся в Украину после войны

Что будет с уклонщиками, которые вернутся в Украину после войны. Фото из открытых источников

Во время эфира с российской публицисткой и оппозиционеркой Юлией Латыниной Михаил Подоляк рассказал о возможных трудностях, которые могут возникнуть из-за фиктивных справок, с помощью которых украинцы уехали за границу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Если они добровольно сейчас не возвращаются, то когда война закончится у них будут определенные юридические проблемы – будут выясняться основания, на которых они покинули страну", – заявил Михаил Подоляк.

По его словам, возможно будут созданы реестры людей, которые получали фальшивые справки. По мнению Подоляка, такие действия являются элементом коррупции.

Вместе с тем Михаил Подоляк отметил, что сейчас сложно вернуть людей, выехавших за границу незаконно. Украинцы за границей находятся в статусе беженцев, а для экстрадиции из-за незаконного пересечения границы Украина должна подать в суд в страну, в учреждение, где находится возможный уклонист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны Европейского Союза приняли решение о выдаче уклонистов от мобилизации для Украины. В Германии объяснили условия при которых может быть экстрадиция, в Чехии указали на Европейскую конвенцию, в которой отсутствуют положения об экстрадиции за военные преступления, а Венгрия заявила, что не проверяет украинских беженцев на законность пересечения границы.

Также "Комментарии" писали объяснение специалиста по правам человека относительно того, будет ли массовая экстрадиция мужчин-уклонистов в Украину из-за границы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!