У Зеленского рассказали, что будет с уклонистами, которые вернутся в Украину после войны

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинцы, незаконно покинувшие страну, а после войны вернутся в Украину, могут столкнуться с юридическими проблемами.

Что будет с уклонщиками, которые вернутся в Украину после войны. Фото из открытых источников

Во время эфира с российской публицисткой и оппозиционеркой Юлией Латыниной Михаил Подоляк рассказал о возможных трудностях, которые могут возникнуть из-за фиктивных справок, с помощью которых украинцы уехали за границу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Если они добровольно сейчас не возвращаются, то когда война закончится у них будут определенные юридические проблемы – будут выясняться основания, на которых они покинули страну", – заявил Михаил Подоляк.

По его словам, возможно будут созданы реестры людей, которые получали фальшивые справки. По мнению Подоляка, такие действия являются элементом коррупции.

Вместе с тем Михаил Подоляк отметил, что сейчас сложно вернуть людей, выехавших за границу незаконно. Украинцы за границей находятся в статусе беженцев, а для экстрадиции из-за незаконного пересечения границы Украина должна подать в суд в страну, в учреждение, где находится возможный уклонист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны Европейского Союза приняли решение о выдаче уклонистов от мобилизации для Украины. В Германии объяснили условия при которых может быть экстрадиция, в Чехии указали на Европейскую конвенцию, в которой отсутствуют положения об экстрадиции за военные преступления, а Венгрия заявила, что не проверяет украинских беженцев на законность пересечения границы.

Также "Комментарии" писали объяснение специалиста по правам человека относительно того, будет ли массовая экстрадиция мужчин-уклонистов в Украину из-за границы.