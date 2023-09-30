logo

BTC/USD

26997.82

ETH/USD

1676.06

LTC/USD

66.43

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского рассказали, чем закончится война
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского рассказали, чем закончится война

Михаил Подоляк предсказал, каким будет финал российско-украинской войны для российского руководства

сегодня, 22:00
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал пост, посвященный "празднованию" в России аннексии украинского Донбасса, оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщают "Комментарии".

У Зеленского рассказали, чем закончится война

Подоляк

"Помните: нет никаких "новых территорий России", "аннексированных территорий" и нет никаких шансов на то, что Россия сможет сохранить над ними контроль. Есть только территория Украины, включая Крым, где идут тяжелые бои для уничтожения российской оккупационной группировки и амбиций российского авторитарного государства. Более того, системное профессиональное обнуление вчерашних российских понтов (репутации страны, которой якобы нужно бояться) после 584 дней войны слишком очевидно, чтобы обращать внимание на очередные "угрожающие" выступления официальных лиц России", — пишет Михаил Подоляк, намекая на очередные агрессивные выпады Дмитрия Медведева.


Ему и другим рашистам Подоляк предрекает печальную участь тюремных заключенных.

– Всем этим российским субъектам нужно немного подождать, чтобы лично наблюдать финал войны, где для них обязательно наступит жесткая юридическая ответственность, а также появится возможность написать тюремные мемуары в классическом скучном стиле "нас не так поняли".

Напомним, что сегодня в России с подачи Путина отмечается день "воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией". Он приурочен к годовщине объявления в Кремле аннексии этих территорий Россией.

Тем временем, Нагорный Карабах покидают последние армяне. Более ста тысяч армян уже покинули Нагорный Карабах.

В ГУР рассказали о переходе в плен трех групп россиян.

А в УЕФА обвинили Украину в двойных стандартах: что известно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!