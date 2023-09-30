У Зеленского рассказали, чем закончится война

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал пост, посвященный "празднованию" в России аннексии украинского Донбасса, оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщают "Комментарии".

Подоляк

"Помните: нет никаких "новых территорий России", "аннексированных территорий" и нет никаких шансов на то, что Россия сможет сохранить над ними контроль. Есть только территория Украины, включая Крым, где идут тяжелые бои для уничтожения российской оккупационной группировки и амбиций российского авторитарного государства. Более того, системное профессиональное обнуление вчерашних российских понтов (репутации страны, которой якобы нужно бояться) после 584 дней войны слишком очевидно, чтобы обращать внимание на очередные "угрожающие" выступления официальных лиц России", — пишет Михаил Подоляк, намекая на очередные агрессивные выпады Дмитрия Медведева.

Ему и другим рашистам Подоляк предрекает печальную участь тюремных заключенных.

– Всем этим российским субъектам нужно немного подождать, чтобы лично наблюдать финал войны, где для них обязательно наступит жесткая юридическая ответственность, а также появится возможность написать тюремные мемуары в классическом скучном стиле "нас не так поняли".

Напомним, что сегодня в России с подачи Путина отмечается день "воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией". Он приурочен к годовщине объявления в Кремле аннексии этих территорий Россией.

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