У Зеленского рассказали, чего РФ больше всего пытается добиться на этом этапе войны

На этом этапе войны против Украины цели и первоочередные задачи россиян более, чем понятны. В частности, страна-террорист хочет "пересидеть" демократические государства и проукраинскую коалицию, распространяя пессимистические настроения, чтобы категорически не проиграть и не нести ответственность за военные преступления. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник отметил, противник на приоритетных направлениях продолжает "мясные штурмы", чтобы получать хоть какие-то результаты и таким образом оправдать собственную милитаризацию и превращение страны в "мобилизационно-трудовой лагерь".

"Стратегия России на этом этапе войны абсолютно понятна и прозрачна... Масштабно провоцировать любые очаги напряженности, любые эскалации, любые конфликты в разных точках мира, чтобы отвлечь глобальные ресурсы от поддержки Украины...", — высказался Подоляк.

Кроме того, уточнил Подоляк, оккупанты совершают массированные ракетные удары по украинской земле, чтобы "спровоцировать гуманитарные катастрофы и реализовать настоящие (геноцидные) цели войны".

"Систематический обстрел с территории России прифронтовых городов Украины, чтобы превратить эти территории в выжженную землю и использовать это как базовый пропагандистский аргумент: "Бойтесь нас и дальше и соглашайтесь на наши условия, потому что для нас не существует никаких гуманитарных правил и конвенций", — заявил Подоляк, обращая внимание на еще один пункт со стратегии врага.

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