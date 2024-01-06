У Зеленского рассказали, чего РФ больше всего пытается добиться на этом этапе войны

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Кравцев Сергей
На этом этапе войны против Украины цели и первоочередные задачи россиян более, чем понятны. В частности, страна-террорист хочет "пересидеть" демократические государства и проукраинскую коалицию, распространяя пессимистические настроения, чтобы категорически не проиграть и не нести ответственность за военные преступления. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Советник отметил, противник на приоритетных направлениях продолжает "мясные штурмы", чтобы получать хоть какие-то результаты и таким образом оправдать собственную милитаризацию и превращение страны в "мобилизационно-трудовой лагерь".
Кроме того, уточнил Подоляк, оккупанты совершают массированные ракетные удары по украинской земле, чтобы "спровоцировать гуманитарные катастрофы и реализовать настоящие (геноцидные) цели войны".
Также издание "Комментарии" сообщало – россияне пытаются приспособиться к возможностям ПВО Украины: подробности от ISW.
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