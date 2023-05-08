У Зеленского рассказали, чего может лишиться Крым после деоккупации

Очень большая вероятность, что после того, как в Крым зайдут украинские войска и полуостров будет возвращен под контроль Украины, то начнется нормальная мирная жизнь в Крыму, но уже без автономного статуса, как было раньше. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Крым. Фото из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что существование автономий в составе унитарного государства – это питательная среда для сепаратистских настроений.

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"Очевидно, что, получив автономию, ты подсознательно считаешь себя в чем-то лучше, чем другие регионы. Для унитарного государства автономия – это опасный путь, это путь в конфликтность на региональном уровне", – заявил Подоляк.

Михаил Подоляк отметил, что Украина в то же время имеет этнические меньшинства, права которых должны быть соблюдены. В этом контексте он упомянул крымских татар, которые "заслуживают симпатий" украинцев.

Высказываясь относительно темы украинизации Крыма и в целом всего украинского общества, Подоляк выразил мнение, что для этого нужно в первую очередь создавать качественный культурный продукт, который будет интересен даже на международном уровне.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



