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У Зеленского рассказали, чего может лишиться Крым после деоккупации

Крым – единственное автономное образование в составе унитарной Украины

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Очень большая вероятность, что после того, как в Крым зайдут украинские войска и полуостров будет возвращен под контроль Украины, то начнется нормальная мирная жизнь в Крыму, но уже без автономного статуса, как было раньше. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского рассказали, чего может лишиться Крым после деоккупации

Крым. Фото из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что существование автономий в составе унитарного государства – это питательная среда для сепаратистских настроений.


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"Очевидно, что, получив автономию, ты подсознательно считаешь себя в чем-то лучше, чем другие регионы. Для унитарного государства автономия – это опасный путь, это путь в конфликтность на региональном уровне", – заявил Подоляк.

Михаил Подоляк отметил, что Украина в то же время имеет этнические меньшинства, права которых должны быть соблюдены. В этом контексте он упомянул крымских татар, которые "заслуживают симпатий" украинцев.

Высказываясь относительно темы украинизации Крыма и в целом всего украинского общества, Подоляк выразил мнение, что для этого нужно в первую очередь создавать качественный культурный продукт, который будет интересен даже на международном уровне.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a-542OmJZ4Y
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