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У Зеленского рассказали, будет ли Украина объявлять дополнительную мобилизацию

Украина не намерена проводить дополнительную мобилизацию

сегодня, 22:08
Автор:

Лиля Воробьева
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В Украине не будут объявлять дополнительную мобилизацию из-за того, что Путин заявил о "частичной мобилизации" в РФ. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Tagesschau.de.

У Зеленского рассказали, будет ли Украина объявлять дополнительную мобилизацию

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих", — рассказал Михаил Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что России безразлично жертвы, ведь они теряют гораздо больше бойцов, чем Украина.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чем закончатся псевдореферендумы россии. Топ-темой последней недели сентября, безусловно, будут так называемые "референдумы", затеянные Россией на временно оккупированных территориях Украины. А также их возможное признание властями страны-агрессора с включением в состав РФ. И все это – на фоне ядерных угроз, которыми сыпят российские официальные лица. Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что подобными шагами Кремль послал опасный сигнал о том, что не намерен прекращать войну и вести переговоры о мире на адекватных условиях. По мнению эксперта, следует дождаться результатов т.н. "референдумов" и реакцию на это российской Госдумы, Радфеда, Кремля. Скорее всего они пойдут на аннексию части территорий четырех областей Украины – Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Пока, к сожалению, можем заключить, что эскалация в ближайшее время вполне возможна, констатирует эксперт.



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Источник: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/interview-podoljak-101.html
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