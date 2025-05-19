У Зеленского раскрыли новые детали о переговорах в Стамбуле

Россияне ехали на переговоры в Стамбул, понимая, что те требования, которые они выставят, точно не будут восприняты, потому что они далеки от реальности. Такое мнение в интервью Rzeczpospolita высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, российская делегация во главе с Владимиром Мединским потребовала, чтобы Украина отказалась от своей оборонной промышленности и не получала никакого оружия от стран Запада.

"Мединский (глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский – ред.) зачитал требования с карточки. Они считают, что Украина должна отказаться даже от тех территорий, которые Россия пока не оккупирует... Они также хотят лишить нас суверенитета, чтобы мы отказались от участия в любых военных альянсах", — рассказал Михаил Подоляк.

Советник главы ОП считает, что переговоры в Стамбуле были имитацией, поскольку российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливать войну. Он отметил, что россияне вели себя вызывающе и грубо, как и на переговорах в марте 2022 года.

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