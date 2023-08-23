У Зеленского раскритиковали "возможные финалы войны"

Сообщения по "возможным финалам войны" позволяют говорить о появлении "мюнхенского синдрома". Полномасштабное вторжение российских войск в Украину должно привести лишь к одному сценарию – полному поражению России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Но любое теоретическое игровое моделирование финализации войны должно отталкиваться от аксиомы: российское вторжение должно потерпеть полное и безусловное поражение", – написал советник главы ОП.

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По его словам, когда позади уже 18 месяцев войны, когда убиты сотни тысяч военных и потрачены сотни миллиардов долларов страна-агрессор должна оказаться не просто на "стартовых позициях", она должна быть отброшена даже дальше.

Подоляк отметил, Владимир Путин должен потерять свою внутриэлитную легитимность, как вменяемый и дееспособный лидер. Вышеупомянутый сценарий, отмечает советник главы ОП, даст шанс России на: послевоенную модернизацию; "дипломатический" формат.

При этом Михаил Подоляк подчеркнул, пока Россия готова продолжать свою агрессию против Украины никаких переговоров быть не может, Украине нужно еще больше оружия.

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