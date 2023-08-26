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У Зеленского прокомментировали предложения о мирных переговорах с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал очередные предложения о мирных переговорах с Россией

сегодня, 23:26
Автор:
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Константин Куликов
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В Офисе президента Украины прокомментировали очередные предложения, которые звучат в СМИ или от союзников РФ, о возможных мирных переговорах с Россией. Твитт, который отражает нынешнюю позицию Офиса президента по этому вопросу, разместил советник главы ОП Михаил Подоляк. Об этом сообщают "Комментарии".

У Зеленского прокомментировали предложения о мирных переговорах с Россией

Михаил Подоляк

"После многочисленных демонстративных военных преступлений России на территории Украины любой "призыв к немедленным переговорам" с Россией следует рассматривать как сознательный отказ от моральных принципов современных гуманистических обществ; отказ от основных принципов демократии; готовность признать право убийцы совершать безнаказанные преступления; готовность отказаться от защиты собственных свобод. Вот как выглядят эти призывы, если называть вещи своими именами", — написал Михаил Подоляк.


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Советник главы ОП уверен, что "не Украина должна реагировать на столь красноречивое желание променять свободу на страх".

- На это должны отреагировать избиратели тех стран, откуда звучат призывы вести переговоры с убийцами, призывы не защищать свои свободы и территории, призывы отказаться от принципов справедливого возмездия преступникам за совершенные преступления, — говорит Михаил Подоляк в тексте своего твитта.

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А эксперты рассказали, как Украине реагировать на предложение заморозить войну.




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