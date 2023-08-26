У Зеленского прокомментировали предложения о мирных переговорах с Россией

В Офисе президента Украины прокомментировали очередные предложения, которые звучат в СМИ или от союзников РФ, о возможных мирных переговорах с Россией. Твитт, который отражает нынешнюю позицию Офиса президента по этому вопросу, разместил советник главы ОП Михаил Подоляк. Об этом сообщают "Комментарии".

Михаил Подоляк

"После многочисленных демонстративных военных преступлений России на территории Украины любой "призыв к немедленным переговорам" с Россией следует рассматривать как сознательный отказ от моральных принципов современных гуманистических обществ; отказ от основных принципов демократии; готовность признать право убийцы совершать безнаказанные преступления; готовность отказаться от защиты собственных свобод. Вот как выглядят эти призывы, если называть вещи своими именами", — написал Михаил Подоляк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Советник главы ОП уверен, что "не Украина должна реагировать на столь красноречивое желание променять свободу на страх".

- На это должны отреагировать избиратели тех стран, откуда звучат призывы вести переговоры с убийцами, призывы не защищать свои свободы и территории, призывы отказаться от принципов справедливого возмездия преступникам за совершенные преступления, — говорит Михаил Подоляк в тексте своего твитта.

Напомним, что Папа Римский рассказал, как завершить войну в Украине. Папа Римский рассказал российской молодежи, как использовать дипломатию для завершения войны в Украине.

Представитель РПЦ предложил набирать рекрутов для войны в ночных клубах Москвы. Андрей Ткачев предлагает российским властям проводить мобилизацию по ночным клубам Москвы.

А эксперты рассказали, как Украине реагировать на предложение заморозить войну.



