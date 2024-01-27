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У Зеленского прокомментировали новое наступление оккупантов

Михаил Подоляк считает, что Россия уже не в том состоянии, чтобы провести эффективное наступление

сегодня, 11:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор уже не в том состоянии, чтобы организовать масштабную наступательную операцию, как в начале вторжения. Но российские захватчики все еще пытаются активно проводить наступательные действия. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского прокомментировали новое наступление оккупантов

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Спикер подчеркнул, что при оценке боевых возможностей врага лучше опираться на заявления Генштаба ВСУ и Главного управления разведки Минобороны.

Подоляк считает, что сегодня российская армия — другая, противник воюет количеством. Кроме того, у врага есть как старое, так и новое оружие. Но здесь, по мнению Подоляка, уже "вопрос к санкциям".

"Однако Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать такую масштабную наступательную операцию. Они сегодня активно пытаются проводить наступательные операции на Донецком направлении. Мы видим там по 60-80 боестолкновений. Но Украина после двух лет войны точно понимает, что и как нужно делать и как этому противостоять", — сказал советник.

По словам советника руководителя ОП, Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы существенно уничтожить резервы России.

"Нельзя противопоставить России количество — вы должны противопоставить качество управленческих военных решений, качество высокоточного оружия, качество принятия решения как таковых. То есть надо оперативно принимать те или иные решения", — добавил Михаил Подоляк. 

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Источник: https://24tv.ua/mozhe-rosiya-znovu-masshtabno-nastupati-intervyu-podolyakom-novini_n2481735#%D0%A7%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%
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