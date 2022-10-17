У Зеленского призывают мир выгнать Путина из еще одного элитного клуба

Россия должна быть исключена из всех международных правительственных клубов и сообществ, в том числе и из "группы двадцати" (G20). Обстрелы мирных городов Украины, убийства гражданских совершаются по приказу президента России Путина. По его же приказу обстреливается критическая инфраструктура в Украине, что может привести к тому, что мирные граждане Украины окажутся без тепла зимой. Учитывая все это мировое сообщество должно принять волевое решение и изгнать Россию из G20. Путину не должно быть места за столом с лидерами цивилизованных государств. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Михаил Подоляк. Фото: сайт Офиса президента

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец ru-лицемерию. РФ должна быть изгнана со всех площадок", — написал Михаил Подоляк.

Как сообщалось ранее, Украина и Россия на официальном уровне подтвердили свое участие в саммите G20.

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