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У Зеленского призывают мир выгнать Путина из еще одного элитного клуба

В Офисе президента предложили свой вариант "мести" Путину за обстрелы инфраструктуры Украины

сегодня, 12:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия должна быть исключена из всех международных правительственных клубов и сообществ, в том числе и из "группы двадцати" (G20). Обстрелы мирных городов Украины, убийства гражданских совершаются по приказу президента России Путина. По его же приказу обстреливается критическая инфраструктура в Украине, что может привести к тому, что мирные граждане Украины окажутся без тепла зимой. Учитывая все это мировое сообщество должно принять волевое решение и изгнать Россию из G20. Путину не должно быть места за столом с лидерами цивилизованных государств. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

У Зеленского призывают мир выгнать Путина из еще одного элитного клуба

Михаил Подоляк. Фото: сайт Офиса президента

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец ru-лицемерию. РФ должна быть изгнана со всех площадок", — написал Михаил Подоляк.

Как сообщалось ранее, Украина и Россия на официальном уровне подтвердили свое участие в саммите G20.

Читайте также на портале "Комментарии" — кроме дронов-камикадзе, которые уже активно атакуют Украину, в том числе Киев утром 17 октября, Иран планирует передать России баллистические ракеты класса "земля-земля". Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников. В ответ на это министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине военную помощь, в которой израильтяне ранее нам отказывали. Как события могут развиваться далее? Какие шаги могут предпринять США, Израиль, что делать самой Украине в ответ на фактически открытое вступление Ирана в войну на стороне России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1581914912141418496
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