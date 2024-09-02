У Зеленского пригрозили России после ракетных ударов

В ночь на 2 сентября Россия провела новую серию атак, запустив по Украине ракеты и несколько групп шахедов. Взрывы зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Полтаве. На очередную атаку отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в Telegram опубликовал краткое сообщение, в котором заявил, что Россия получит ответ за свои удары ракетами и беспилотниками по Украине.

"За все будет ответ. Враг его почувствует", — коротко пригрозил Ермак.

Как сообщил начальник Киевской городской администрации Сергей Попко, во время ночного обстрела Киева силы ПВО сбили более десяти крылатых и ракет и около десяти баллистических. По его словам, Россия запустила "невероятно большое количество баллистических ракет одновременно". После работы ПВО обломки ракет упали в четырех районах Киева: Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Святошинском. На месте падения работают спасатели.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередной российской атаке на город. По его словам, произошло возгорание в садовом обществе в Индустриальном районе города. Также сообщалось о взрывах в Полтаве и Кривом Роге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 1 сентября Россию атаковало рекордное количество дронов. Украинский лейтенант Андрей Коваленко назвал атаку беспилотников по России ответом Украины на ее ракетные удары. По словам Коваленко, россиянам следует понять, что они начали жить в новой реальности с ударами по территории РФ.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что предпримут необходимые меры для ответа за бои в Курской области.