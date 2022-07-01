У Зеленского пригрозили России "ответным приветом" после ударов по Одесской области

Советник главы ОП Алексей Арестович уверен, что России не придется долго ждать на "ответ" ВСУ после зверств, которые оккупанты устроили в Одесской области, накрыв регион ракетными ударами. В итоге множество мирных граждан Украины получили не только ранения, но и лишились жизни. Как передает портал "Комментарии", об этом Алексей Арестович написал у себя в Facebook.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Три Х-22 в жилые дома и базы отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области. С какими у*банами нам приходится воевать все-таки. Ну ждите ответный привет, у*баны. И долго ждать не придётся", — возмутился Арестович.

Издание "Комментарии" сообщало – ночью 1 июля войска страны-агрессора выпустили по Одесской области три ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22. В итоге, две ракеты попали в гражданские объекты. Разрушена 9-этажка, а также база отдыха. По обновленной информации количество погибших возросло до 18 человек, еще 30 получили ранения, из них три ребенка. В санатории, по которому также ударили оккупанты, известно о минимум трех погибших, среди которых один ребенок.

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